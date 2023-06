All Star Colosseum, a Roma torna il torneo di basket 3x3: il programma del 24 e 25 giugno

La magia del 3x3 torna a Roma con l’All Star Colosseum. Il prossimo 24 e 25 giugno, Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà la tappa romana del circuito FIP 3x3 Italia che vedrà sfidarsi team maschili e femminili nella due giorni interamente dedicata alla disciplina street della palla a spicchi, il tutto condito da un’atmosfera di festa con dj set ed esposizioni artistiche. Dopo il successo dell’edizione 2022, All Star Colosseum scende di nuovo in campo per permettere ad appassionati e curiosi di assistere al torneo organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport: alcuni tra i migliori ballers italiani si affronteranno con l’obiettivo di acquisire punti validi per il ranking FIBA e qualificarsi per le Estathè 3x3 Italia Finals di Cesenatico del 4 e 5 agosto, che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3. Sport e musica insieme, per uno spettacolo mai visto a Roma. Anche quest’anno, torna la formula vincente scelta dall’All Star Colosseum per valorizzare il volto street della Capitale e sostenere un movimento in continua crescita, che attraverso il basket 3x3 unisce appassionati e non di Roma e del Lazio. L’evento è sponsorizzato e sostenuto da partner di prestigio come, Space 23, Gioielli Dop, Vittorio Summer Village, Amazing Cut, Radio Sonica, NKR21.

LA FESTA DEL 3X3

Il torneo prevede il giorno 24 giugno pomeriggio una fase a gironi per i team maschile e la domenica mattina per le ragazze, con le squadre qualificate che si sfideranno nelle finali in programma domenica pomeriggio 25 giugno. I partecipanti scenderanno nell’arena di Piazza Vittorio Emanuele II adibita per accogliere uno degli appuntamenti più attesi nella Capitale grazie anche al Vittorio Summer Village, l’oasi estiva di Vinificio Roma e punto di aggregazione durante tutta la durata dell’evento.

Ma le sorprese non finiscono qui. Alla partecipazione di team femminili, alcune voci d’eccezione ritmeranno la narrazione dell’intera kermesse, a partire dalla musica del dj set Urban Kidz, con la collaborazione del progetto Sezione 21 in programma il sabato pomeriggio. Lo spettacolo continuerà con la challenge di tiro organizzata insieme a Pick-Roll App prevista per lo stesso giorno. La domenica, durante le finals, a presentare la serata ci sarà Hube, il rapper del collettivo Brokenspeakers, ed Edoardo Caianiello, una delle voci più note del basket capitolino. Alla consolle questa volta ci sarà Ale Ross che a margine del torneo continuerà ad intrattenere la folla con un party esclusivo fino alle 21:30.

“Ogni anno approcciamo a questo appuntamento con grande entusiasmo – ha dichiarato Francesco Santucci, Responsabile del progetto All Star Colosseum – A partire dai valori messi in campo, da quelli tipici di una disciplina come il basket a quelli della multiculturalità, fondamentale per il benessere della nostra società. In questa prospettiva, Piazza Vittorio Emanuele II rappresenta una scelta strategica dove la Capitale, con la tappa FIP 3x3, potrà mostrare con orgoglio il suo volto più street, animato dalla passione di tantissimi ballers che ogni giorno riempiono i palazzetti e i playground di tutta la città.” “Non partecipare a tutto questo significherebbe perdere l’opportunità di lasciare un segno in questo percorso di crescita collettiva oltre che vivere da protagonista la magia del 3x3. Inoltre, anche per questa edizione, siamo entusiasti di aver impreziosito la line-up artistica verso qualcosa che vuole diventare sempre più grande e spettacolare, grazie soprattutto al supporto e alla fiducia di partner e sponsor. I presupposti per divertirsi e godersi a pieno un evento unico nel suo genere ci sono tutti.”