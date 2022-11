Roma, attivisti bloccano il traffico davanti al Colosseo. Un automobilista: «Ti manderei a zappare la vigna»

A Roma l'ennesimo blitz di Ultima Generazione, stavolta proprio davanti al Colosseo e non sul Gra. Gli attivisti hanno bloccato questa mattina il traffico al Colosseo. Seduti sulle strisce pedonali di via Celio Vibenna i ragazzi del movimento eco ambientalista hanno impedito il passaggio alle macchine per rivendicare la loro battaglia sul cambiamento climatico. «Voglio cambiare quello che la ucciderà tra qualche anno», ripete una delle ragazze rispondendo agli insulti degli automobilisti. Gli attivisti sono stati fermati sul posto dalla Polizia. «Ti manderei a zappare la vigna», ha detto un automobilista arrabbiato cercando di spostare un attivista trascinandolo sul ciglio della strada.

