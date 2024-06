Domenica 2 Giugno 2024, 05:40

Un aumento di turisti previsto nei prossimi mesi nella Capitale che fa sperare in affari d’oro ai tanti abusivi presenti nelle zone centrali della città. Già ora, dal Colosseo a Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, fino a piazza Navona chi sceglie di passeggiare per il Centro alla scoperta di Roma si imbatte nei “furbetti”. Non solo, forte è anche la presenza di borseggiatori, che costringono le vittime a denunce continue.

Tanto è il lavoro che la polizia locale, e non solo, ha fatto e continua a fare nei pressi del Colosseo, dove gli abusivi vendono di tutto: collanine, bastoni per selfie, carica batterie, cappelli, occhiali, acqua. Poi c’è chi, senza averne l’autorizzazione, vende i biglietti di ingresso al parco archeologico. E ancora, i salta fila e improvvisati fotografi.

I FERMATI

Si tratta per lo più di persone di origine bengalese. Solo ieri mattina, intorno alle 12, erano già stati fermati e multati tre venditori abusivi, con il relativo sequestro della merce. Stessa sorte, due giorni prima, era toccata a due fotografi irregolari, sorpresi a immortalare i turisti ignari dell’illecito per 15 euro a scatto. I due erano muniti di macchina fotografica, flash professionali, schede di memoria, batterie supplementari, tre tablet e palloncini da usare come sfondo. Sempre nella stessa giornata un 32enne era stato arrestato per aver aggredito un funzionario della Locale che, avendo notato la vendita illecita di oggetti, si era avvicinato per identificarlo. Il 32enne aveva reagito dandogli uno schiaffo in viso, all’altezza degli occhiali che si sono rotti, ferendolo. Sette per lui i mesi di condanna. Poi ci sono i venditori di biglietti non autorizzati. Uno di loro è stato sorpreso, sempre nella stessa giornata, a vendere gli ingressi ai turisti a ben 50 euro l’uno, quasi il doppio della cifra a cui si acquistano nei punti vendita autorizzati. Infine i cosiddetti salta fila. Si tratta di persone che, munite di un falso tesserino di riconoscimento, avvicinano i turisti stanchi di aspettare il proprio turno e li accompagnano nella biglietteria in largo Corrado Ricci, dove ci sono solo gruppi, li fanno inserire in uno di questi e gli fanno pagare il biglietto più del dovuto, così da intascarsi la differenza. E sono tanto furbi da non avvicinare gli italiani, che potrebbero scoprire la truffa.

I DATI

Ogni giorno, nella zona del Colosseo, sono circa 500 gli oggetti sequestrati dagli agenti, 20 le persone multate e sei quelle sottoposte al divieto di avvicinamento alla zona per 48 ore previsto dalla legge. Numeri che non migliorano se ci si sposta a Fontana di Trevi o Piazza di Spagna dove, nel primi tre mesi dell’anno, sono stati migliaia gli articoli oggetto di sequestro penale: borse, portafogli e cinte con marchi contraffatti di note aziende della moda. Non solo, anche qui i turisti sono avvicinati dai “furbetti” che cercano di offrire loro visite guidate per la città o passaggi in macchina a caro prezzo. Stesso schema a piazza Navona dove, addirittura, la vendita di merce abusiva cambia a seconda delle stagioni e dove c’è un vero e proprio racket dei venditori irregolari, sempre gli stessi, con posti prestabiliti. «In primavera vanno per la maggiore le sciarpe, i turisti al calare del sole hanno freddo e le comprano, ne vendono circa cento al giorno, a 10 euro l’una», racconta un ristoratore della piazza.