Roma, incendio all'asilo "La Fattorietta": la struttura distrutta dalle fiamme, ipotesi dolo

«In pochi minuti sono andati in fumo anni di lavoro». Allarga le braccia disperata Barbara Manara, responsabile de “La Fattorietta” un asilo nel bosco creato in un angolo incontaminato nel cuore di Roma, a due passi dal Vaticano e al confine con il parco regionale Piccolomini, sull’Aurelia Antica. Alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, ignoti hanno dato fuoco alla struttura in legno di vicolo del Gelsomino, circa 150 metri quadrati che fino al 28 luglio avevano ospitato trenta bambini, in attesa di riprendere le attività a settembre dopo la pausa estiva. Invece, all’interno del locale è esploso un incendio con tutta probabilità doloso. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno coinvolto anche alcuni alberi e la vegetazione vicina, mentre la polizia indaga sulla matrice del raid. C’è stato un primo sopralluogo degli agenti del commissariato Aurelio con l’ausilio della Scientifica, ma gli investigatori dovranno tornare sul posto per alcune perizie più approfondite. Troppo buio e troppo fumo nell’immediato per visionare l’area con attenzione. I pompieri hanno concluso l’intervento sostenendo che «le cause sono imprecisate».

I TESTIMONI

Di sicuro ci sono due testimoni che hanno visto alzarsi la prima colonna di fumo proprio dall’interno dell’edificio di legno. Difficile che il fuoco si sia scatenato in maniera autonoma. «L’alimentazione elettrica era stata staccata dall’esterno dopo la chiusura estiva - affermano dalla Fattorietta, che rientra nel circuito culturale Arci - e c’era solo un frigorifero in funzione. Ma, di fatto, è l’unico elettrodomestico rimasto quasi integro». Difficile, dunque, che possa essere stato un corto circuito. Ma chi e perché dovrebbe avercela con l’associazione? In teoria nessuno. Innanzitutto, il piccolo borgo incontaminato rispetto al tessuto urbanizzato si è preservato tale da quando, fin dal 1920 ha avuto una valenza sociale.