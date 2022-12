Roma, a piazza San Lorenzo in Lucina l'albero rosso della "concordia" per ricordare la battaglia contro la violenza sulle donne

Come tutti gli anni piazza S. Lorenzo in Lucina festeggia il Natale con un albero “sostenibile” e a basso impatto energetico, quest’anno colorandolo di “rosso” e ricordando la battaglia contro la violenza sulle donne che ha trovao tutti d’accordo. Infatti dopo le polemiche tra il sindaco Gualtieri e il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi per “Fotovoltacchio” di piazza Venezia (sotto accusa i due grandi pannelli solari che alimentano le decorazioni luminose) ce n’è uno, appunto, quello rosso di piazza San Lorenzo in Lucina, composto da materiale completamente riciclato, che ha trovato “trasversalmente” tutti d’accordo. L’Albero di Natale che è stao voluto fortemente dall’Associazione Piazza San Lorenzo in Lucina e realizzato con luci led a basso consumo è stato sponsorizzato da FeUse - Coral società benefit specializzata nella creazione di oggetti di design.

La società ha pensato bene di ricavare “i pezzi” dagli sfridi dell’acciaio al termine della fusione (poi dipinti di rosso) e di realizzarli affinché assumano l’aspetto di un vero e proprio corallo marino. L’albero resterà in piazza S. Lorenzo in Lucina fino al 10 gennaio dove terrà “compagnia” ai romani e ai turisti per tutto il periodo delle feste. Una soluzione che ha trovato concorde la politica, le associazioni e i cittadini diversamente dalle critiche nate dalla soluzione adottata dalla giunta dem di Roberto Gualtieri che sono arrivate da parte di Vittorio Sgarbi che ha accusato l’amministrazione capitolina di fare una finta battaglia ambientalista e diseducativa e che ha portato il sottosegretario della cultura a chiedere lumi anche alla Soprintendenza speciale di Roma.