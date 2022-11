Roma, il 5 novembre manifestazione per il cessate il fuoco in Ucraina in Piazza della Repubblica

Sabato 5 novembre si terrà la manifestazione per la pace organizzata da Europe for Peace per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e sono attesi in Piazza della Repubblica a Roma centinaia di manifestanti tra cittadini e associazioni. Parteciperà anche Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII che ha ribadito su Facebook l'invito a partecipare a tutti i cittadini.

La manifestazione per la pace

«Sabato 5 novembre Europe For Peace chiama alla mobilitazione generale per il cessate il fuoco nel conflitto in Ucraina. Una manifestazione importante proprio perché sa riconoscere la differenza tra aggressore e aggredito in questa rovinosa e drammatica guerra che sta tempestando l’Europa e il popolo ucraino in questi mesi, ma proprio per questo sa riconoscere la necessità e l’urgenza di un negoziato che porti a concludersi le operazioni di guerra, a chiedere un cessate il fuoco e riaprire la possibilità di un futuro di pace dentro il continente europeo» ha scritto Ciaccheri su Facebook. «Come VIII Municipio abbiamo deciso di aderire formalmente a questa manifestazione e di dare appuntamento alla nostra comunità territoriale dentro questa grande manifestazione per sabato 5 novembre alle ore 13 a piazza della Repubblica a Roma. Una manifestazione importante, come è importante la nostra adesione come Municipio alla Rete Italiana Pace e Disarmo perché il futuro dell’Europa non può tornare a temere la minaccia della guerra nucleare e quindi chiede di scegliere un destino differente che si affidi alla diplomazia e alla forza della pace. Ci vediamo in piazza».

