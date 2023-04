Lunedì 24 Aprile 2023, 08:16

Il primo è la celebrazione istituzionale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si reca, alle 9, all'Altare della Patria per deporre una corona d'alloro in occasione del 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Poi, in città, sarà un susseguirsi di appuntamenti e celebrazioni.

L'ANPI

Sempre alle 9 di mattina iniziano le celebrazioni dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) che, insieme ad altre associazioni antifasciste, inizierà con un omaggio al Mausoleo dei Martiri delle Fosse Ardeatine, per poi riunirsi a Largo Benedetto Bompiani. Da lì, insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partirà il corteo che attraverserà i quartieri di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense, teatro della battaglia dell'8 e 9 settembre 1943, fino all'arrivo a Porta San Paolo, luogo simbolo dell'inizio della Guerra di Liberazione. Il corteo comporterà una serie di deviazioni di linee bus che potranno essere seguite in tempo reale sui siti di Agenzia per la Mobilità e Atac.

GP LIBERAZIONE

L'altro classico appuntamento del 25 aprile è il Gran Premio ciclistico della Liberazione. Sarà una due giorni: dopo l'apertura, ieri, alle Terme di Caracalla del Bike Village e con la "Bike 4 Fun - Pedalata del Dono e dei Donatori" alla presenza del Sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Paola Frassinetti, e dell'Assessore allo Sport, Alessandro Onorato, le prime pedalate si svolgeranno oggi e il gran finale domani.

Tutto il quadrante di Caracalla sarà interessato dal percorso delle diverse competizioni: partenza e arrivo sono collocati in viale delle Terme di Caracalla, e il tracciato poi passerà per le strade che costeggiano Porta Ardeatina, le Mura Romane, la Piramide Cestia e Porta San Paolo. Ogni tornata misura 6 chilometri su un percorso ricco di saliscendi impegnativi per i ciclisti. Oggi sono in calendario le gare dei ragazzi: juniores, giovanissimi, allievi e esordienti.

Invece, domani sarà la volta delle donne la mattina e poi, il pomeriggio il vero e proprio Gran Premio che è riservato agli under 23 e che prevede 23 giri per un totale di 138 km. Come per il corteo dell'Anpi, anche in questi due giorni sono previste deviazioni di bus e limitazioni bella circolazione.

CENTOCELLE

La Liberazione sarà celebrata anche a Centocelle, dove, in mattinata, si svolgerà un corteo che percorrerà piazza San Felice da Cantalice, Castani, Mirti fino a viale Palmiro Togliatti e via Molfetta. Anche qui sono possibili deviazioni delle linee bus di Roma TPL.

LA STORTA

Anche a La Storta, luogo di uno dei più efferati eccidi dei nazisti durante la guerra in cui morì, fra gli altri, Bruno Buozzi, sindacalista ed ex deputato Psi, sono previste celebrazioni per la Liberazione in piazza della Colonnetta, con la deviazione della linea 032 in direzione di via dell'Isola Farnese.

CASALBERTONE

Nel popolare quartiere di Casalbertone, è previsto, con orario dalle 15.30 alle 18.00, un corteo nel pomeriggio di domani con partenza e arrivo in piazza Santa Maria Consolatrice. Sono possibili deviazioni o brevi stop per la linea 545.

ATAC

Il ponte del 25 aprile fa cambiare anche gli orari di servizio di Atac: oggi sarà il classico orario da giorno lavorativo, con la linea A della metropolitana che chiuderà alle 21 per i lavori di ammodernamento della rete mentre per le altre linee il servizio sarà effettuato regolarmente fino alle 23.30. Per domani, invece, Atac seguirà l'orario festivo ma la linea A della metro chiuderà ancora alle 21.