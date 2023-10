Roma, spaccano un'auto e rubano uno zaino con gli attrezzi da lavoro, è la quarta volta in poco tempo

Giovedì 19 Ottobre 2023, 11:58







L'auto danneggiata per la quarta volta, il furto di uno zaino da lavoro e il rammarico per non poter avere l'auto vicino casa. Una situazione difficile quella in cui si trova Marco Di Rocco a Rione Monti. «Abito in Via Equizia, dietro Via Giovanni Lanza, non è la prima volta che distruggono il vetro della mia auto e così, ho preso la decisione di lasciarla in un'autorimessa a Santa Maria Maggiore». Per tenerla lì il ragazzo spende circa 150 euro al mese, e stando alle sue dichiarazioni, sarebbe tra i parcheggi più economici che si trovano in zona. «La mia preoccupazione è per mia moglie, è incinta e se dovesse entrare in travaglio non avrò la comodità di avere l'auto sotto casa. Sono un personal trainer e dalla macchina mi è stato rubato lo zaino con gli strumenti da lavoro, aldilà del furto, il problema è che è la quarta volta che capita. Ogni volta il costo per riparare l'auto supera nettamente il valore di ciò che viene portato via, al momento purtroppo sto ancora aspettando che arrivi il pezzo per sostituirlo». Non è infatti scontato che il pezzo di ricambio si trovi immediatamente, e nel frattempo a pagarne le spese è il ragazzo e la sua famiglia. «Viviviamo a un passo dal Colosseo, nel cuore della Capitale, eppure la delinquenza ha preso il sopravvento. Vicino casa mia le strade sono tappezzate da vetri rotti e avanzi di cibo offerto dalla mensa di Colle Oppio, che viene gettato a terra, da alcuni senza fissa dimora, con ingratitudine. L'odore in alcuni punti è insostenibile, dopo aver mangiato, sono soliti fare i bisogni tra le auto, anche in pieno giorno. Ho parlato spesso con le autorità per denunciare i danni all'auto, che siano stati questi malviventi a spaccare il vetro è quasi una certezza». Diversi residenti sono davvero esausti del sistema e credono che soprattutto in prossimità di luoghi in cui c'è una concentrazione di persone con problemi, dovrebbe esserci anche più controllo, secondo Marco M. infatti non c'è più tempo da perdere. «È sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono in cui versano i quartieri del centro e il giardino di Colle Oppio. Per le persone, romani, turisti, lavoratori o pendolari, che vivono Roma, nei Rioni di Castro Pretorio e Esquilino e Monti, la situazione di profonda insicurezza rimane ancora un tema da affrontare. Il Comune di Roma, deve cominciare a lavorare seriamente, per un piano strategico globale e affrontare il problema sociale dei Senza Fissa Dimora. Il Giubileo è solo fra un anno e non c’è più tempo per meline o altre furberie, per poi scaricare la questione sempre e solo sui cittadini e le imprese. È una situazione complessa che va affrontata con strategie di intervento nuove. Arriva l’ennesimo inverno e assisteremo ancora a soluzioni provvisorie e stropicciate. Così non si può più andare avanti. Siamo stanchi». Un appello accorato ma ancora pieno di speranza, nonostante tutto, con l'auspicio che prima o poi diventi tutto solo un brutto ricordo.