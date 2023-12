Furto da migliaia di euro a Rione Monti, spaccano il finestrino e rubano borse e scarpe di marca

Una serata con gli amici per scambiarsi gli auguri di Natale, finisce con la perdita di diversi oggetti di valore per B.C., la donna a cui è stato spaccato il finestrino dell’auto. «Tutto è accaduto il 22 dicembre, quando ho parcheggiato la mia vettura in Via Degli Annibaldi, insieme al mio fidanzato. Noi non abitiamo molto lontano, siamo a Via Montebello dietro Via Cernia. Eravamo a Monti perchè dovevamo incontrare degli amici per scambiarci gli auguri di Natale, e passare una serata tranquilla di divertimento, quando siamo arrivati erano circa le 19». Tutto è andato bene, fin quando la donna e il suo compagno non sono tornati a prendere la macchina, intorno all’una di notte. «È bastata qualche ora per danneggiare la nostra auto e rubare. All’interno di un sacco nero che non aveva un bell’aspetto, avevo molte cose, c’erano un paio di scarpe di Prada, delle borse di Gucci, una Satchel e altre cose di valore che si trovavano tutte all’interno del sacco, perché dovevo portarle a riparare». Un bottino alquanto fortunato per i malviventi, che si sono ritrovati tra le mani oggetti che forse non rivedranno mai più in vita loro. «Hanno rubato anche il cappotto del mio compagno, ma fortunatamente in tasca non aveva nulla di valore.

Vicino la vettura inoltre, quando siamo arrivati abbiamo notato un sampietrino a terra, credo che abbiano utilizzato quello per frantumare i vetri. I lari devono essere entrati dentro la macchina dal finestrino, in quanto alcune cose erano davanti». Nonostante il furto sia sostanzioso la donna sembra essere preoccupata soprattutto per la sua cartellina da lavoro, la quale conteneva numerosi disegni realizzati da lei stessa. Come professione infatti fa la designer di moda ed è anche docente. «I disegni all’interno della cartellina erano all’incirca 50, questa è davvero l’unica cosa che mi interessa, se qualcuno li avesse trovati, sarei disposta anche a pagare una ricompensa. Si tratta di una cartellina bianca con dentro un book nero che contiene i disegni». Non ci sono davvero parole per descrivere la gravità di ciò che è accaduto sotto gli occhi di tutti e in pieno centro. Nel frattempo nonostante siano passati alcuni giorni, la donna spera ancora in un miracolo di Natale, e che qualcuno trovi i disegni che i malviventi potrebbero aver gettato via una volta controllato il contenuto della cartellina.