Rapina in via Silvio Pellico, sullo scooter armati di pistola rubano orologio da 25 mila euro

Rapina in via Silvio Pellico. In tre a bordo di due scooter hanno affiancato un'auto e minacciando l'uomo alla guida con una pistola si sono fatti consegnare l'orologio che aveva al polso. È accaduto intorno alle 18, nel quartiere Prati, a Roma. L'orologio di lusso rapinato aveva un valore di 25mila euro. Indaga la polizia del commissariato Prati.

Rubano gioielli per un valore di 113 milioni di euro: catturati i ladri di Dresda. La polizia teme che l'intero tesoro non verrà mai recuperato

Banda delle parrucche, rapina all’ufficio postale: dipendenti minacciati con la pistola. Paura a Ciampino