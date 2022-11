Lunedì 28 Novembre 2022, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08:36

Rapina choc a pochi passi da piazza del Popolo. Un colpo che ha permesso ai due banditi d'impossessarsi di un orologio dal valore di oltre 30.000 euro. L'aggressione è avvenuta due giorni fa, verso le 18, su un tratto di via Passeggiata di Ripetta dove si trovano palazzi residenziali ed esclusivi. A rimanere rapinato, un uomo di 57 anni che stava sulla sua berlina. Stava rincasando ed entrando nel garage. Ma due individui in sella a un motorino hanno finto un leggero tamponamento della berlina. Un trucco per far fermare l'auto. La vittima ha pensato di trovarsi coinvolta in un lieve incidente. Per questo è sceso dall'auto per verificare. Ma non gli è stato dato tempo. Un bandito gli ha sferrato un colpo al volto facendolo cadere in terra. Poi i due si sono impossessati dell'orologio e sono fuggiti.

La vittima ha chiamato il 112 per segnalare la rapina subita. Nell'arco di poco, alcune pattuglie della polizia, hanno raggiunto il ferito ancora a bordo della sua berlina. E' arrivata anche l'ambulanza ma l'uomo ha rifiutato il ricovero. Le sue condizioni sono buone: ha un livido a un occhio e graffi al polso, ma non è stato necessario andare in ospedale. I poliziotti hanno chiesto alla vittima informazioni sui banditi, lui ha non ricorda bene i loro tratti somatici ma è sicuro che si tratti di banditi italiani. A Roma è facile imbattersi nei rapinatori di orologi che girano in vari quartieri a caccia di orologi da polso. Gente esperta che sa subito riconoscere l'orologio di valore da quello dal prezzo modico.

La squadra mobile della Questura spesso riesce a catturarli, dopo una serie di indagini. In particolare gli investigatori si concentrano sui pendolari del crimine. I rapinatori spesso vengono da Napoli e la polizia ha un archivio impressionante di fotografie che vengono mostrate alle vittime, che spesso riescono a riconoscere i banditi.