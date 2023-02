Venerdì 17 Febbraio 2023, 06:53

Non solo è riuscita a fuggire dai rapinatori, ma anche a far scattare l'allarme. è stata la commessa della gioielleria ieri mattina a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine: quando i due rapinatori hanno fatto irruzione nella gioielleria, è riuscita a scappare trovando riparo nel vicino negozio. Le colleghe le hanno offerto subito soccorso mentre chiamava i soccorsi.

LA RAPINA

L'allarme è scattato nella gioielleria di via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, quando i due banditi sono entrati nel locale. Hanno estratto le armi e minacciato la dipendente che ha però avuto una risposta immediata. Con destrezza è riuscita a mettersi in salvo correndo verso il vicino negozio. Una manciata di secondi ed è riuscita anche a contattare le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia del reparto Volanti ma i banditi erano già fuggiti. I poliziotti hanno subito avviato una fitta rete di ricerche nel quadrante senza però trovare traccia dei fuggitivi.



LE INDAGINI

Gli investigatori hanno poi proceduto con il sequestro delle immagini di video sorveglianza interne alla gioielleria. Gli occhi elettronici hanno infatti ripreso l'intera scena: dall'irruzione dei rapinatori nel negozio alla fuga della commessa.

I poliziotti hanno però avviato i controlli anche sulle immagini delle telecamere lungo via Cola di Rienzo e le vicine strade. L'obiettivo è infatti quello di ricostruire la via di fuga dei banditi che sarebbero fuggiti a piedi, almeno per il primo tratto di strada.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza: i sanitari del 118 hanno accertato che la ragazza, in evidente stato di agitazione per quanto appena avvenuto, era comunque in discrete condizioni di salute e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

C.R.