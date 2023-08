Venerdì 11 Agosto 2023, 06:47

Si è armato di un coccio di bottiglia e ha aggredito, ferendolo alla gola, un artista di strada che per difendersi gli ha lanciato una sedia. Sono stati attimi di paura e panico mercoledì sera poco dopo la mezzanotte a piazza Sant'Apollonia, a pochi passi da piazza Santa Maria in Trastevere. Il protagonista dell'aggressione, Ranieri Adami Piccolomini, 50enne e discendente diretto di Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini. Il "Conte Nero", che neanche una settimana fa (la notte tra venerdì e sabato) ancora a Trastevere, era stato fermato e denunciato per aver tentato di disarmare i carabinieri in servizio nella piazza. Questa volta però, per il turbolento rampollo, si sono aperte le porte del carcere con l'accusa pesantissima di tentato omicidio. Anche in questo caso, sono stati i carabinieri a intervenire sul posto e a richiedere l'intervento delle ambulanze sia per Piccolomini che per l'aggredito, un busker keniota. Trasportati entrambi al pronto soccorso del Fatebenefratelli, sono stati medicati e dimessi ieri mattina. Per l'artista di strada, con un taglio alla giugulare, la diagnosi è di venti giorni.

LA DINAMICA

L'ARRESTO

IL CONTE NERO

Come hanno accertato i carabinieri incaricati delle indagini, la miccia dell'aggressione sarebbe stata accesa dal Conte Nero: avrebbe chiesto soldi al giovane keniota che stava cenando in un locale di piazza Sant'Apollonia. Al rifiuto, il 50enne si è armato del coccio di una bottiglia scagliandosi contro l'artista di strada che a quel punto, ha tentato di difendersi con una sedia. «Era una furia. È scattato all'improvviso, ho temuto il peggio», ha poi riferito la vittima agli investigatori in evidente stato di choc. Ascoltati anche i testimoni che hanno assistito al diverbio e all'aggressione e che hanno confermato al versione del giovane keniota. «All'improvviso si è accanito su di lui - hanno raccontato- è accaduto tutto in pochi secondi. Quando sono arrivati i carabinieri, quel giovane era a terra in una pozza di sangue mentre l'uomo che lo aveva appena aggredito, stringeva ancora la bottiglia di vetro in mano».Piccolomini invece è stato trattenuto in osservazione al Fatebenefratelli dove è stato medicato e sottoposto a diversi esami diagnostici. Quindi i carabinieri hanno proceduto con l'arresto con la pesante accusa di omicidio.Il rampollo della nobile famiglia è conosciuto dal 1996 come "Conte Nero". Da quando cioè, a Viterbo fu arrestato per l'omicidio di Paolo Segatori, 22enne viterbese assassinato con venti coltellate. Dopo 23 giorni di carcere fu poi scagionato in seguito alla confessione del colpevole. Ma per il rampollo era solo l'inizio di una lunga lista di aggressioni e violente liti. Nel giugno del 2021 era stato fermato a Ponte Sisto armato di una pistola Beretta infilata nella cinta dei pantaloni. Come poi accertarono le indagini, l'arma era stata sottratta poche ore prima dalla collezione dell'anziano padre. Quando i militari lo intercettarono, alla domanda sull'arma che portava in bella vista, il nobile aveva risposto: «Sono della Navy Seals». Per Piccolomini era quindi scattato l'arresto con l'accusa di furto e porto abusivo di arma da fuoco. Era finito in manette anche nel 2011 - il 27 novembre- per maltrattamenti in famiglia. Agli arresti domiciliari, era evaso allontanandosi dalla casa di famiglia. Una discesa senza fine per il Conte Nero che una manciata di mesi dopo era rimasto coinvolto in una maxi rissa. Aveva picchiato a sangue un cittadino del Bangladesh in piazza dei Crociferi, pochi giorni dopo essere stato denunciato per aver aggredito in vicolo del Cinque altri tre cittadini bengalesi. Infine, un altro grave episodio nel 2013: aveva ferito con alcune stelle ninja un pensionato di 75 anni che stava camminando per le strade di Trastevere.