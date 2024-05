Venerdì 24 Maggio 2024, 06:12

Fermati, identificati e portati in commissariato, perquisiti e tenuti per più di un’ora in cella di sicurezza. È quanto sarebbe accaduto ieri mattina a un fotografo del Corriere della Sera, a un giornalista freelance e a una collega del Fatto Quotidiano. I tre stavano andando a seguire la protesta degli attivisti di Ultima generazione di fronte al ministero del Lavoro in via Veneto, dove i manifestanti hanno imbrattato l’edificio con del carbone vegetale. Secondo la Questura, nel momento in cui i cronisti sono stati fermati, non avrebbero mostrato agli agenti il tesserino professionale, ma soltanto i documenti personali e per questo sarebbero stati portati via per ulteriori controlli, a differenza di altri cronisti. Una volante è andata a prenderli e sono stati portati nel commissariato di Castro Pretorio. Dal momento in cui sono stati fermati, hanno raccontato, gli è stato impedito di usare i cellulari. Quindi le perquisizioni e, come riportato dai cronisti, le quasi tre ore in cella di sicurezza.

Nuovo blitz di "Ultima generazione" al Ministero della Salute: mani incollate a terra

LE REAZIONI

Sul caso ha espresso preoccupazione la Federazione nazionale della stampa, dopo fatti analoghi successi a Messina e Padova, temendo una «censura preventiva». Nonostante il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi avesse «escluso che ci fosse un modus operandi della polizia per quanto riguarda verifiche e controlli sui giornalisti che seguano gli atti di protesta di Ultima generazione», si legge in una nota della Fnsi.

«I giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine e muniti di tessera professionale hanno non solo il diritto, ma il dovere di seguire i fatti di cronaca e il loro lavoro non può essere interrotto senza validi motivi dalle forze dell’ordine», ha aggiunto il presidente nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli. «Il fermo dei cronisti non diventi una prassi, è incostituzionale», ha concluso.