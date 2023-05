Domenica 7 Maggio 2023, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 10:53

Il Circo Massimo è già tinto di rosa e oggi è in programma, come da tradizione, l'evento clou: la maratona firmata Komen Italia Race for the Cure a sostegno della lotta contro i tumori al seno, divenuta la più grande manifestazione al mondo dedicata alle donne che si battono contro un "nemico" silenzioso che ancora miete troppe vittime. Il villaggio, dedicato a sport, salute e benessere e soprattutto prevenzione è attivo già da qualche giorno, mentre la corsa si svolge questa mattina e quest'anno oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e corsa di 5 Km aperta a tutti includerà, per la prima volta, un percorso di 8 Km riservato agli atleti competitivi.

La "race" è un evento simbolo della Komen Italia che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione delle principali istituzioni italiane per celebrare le "Donne in Rosa", donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno (sono 56.000 ogni anno in Italia). Anche quest'anno, vedrà come madrine le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi. Anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà presente alla partenza. Come sempre il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti parteciperà alla corsa contro i tumori femminili, insieme alla squadra dell'Esercito "Una Acies" e agli atleti delle altre Forze armate, per sostenere la ricerca e la prevenzione.



APERTURA PROLUNGATA

Dopo la cerimonia di premiazione, due novità per questa XXIV edizione: l'apertura prolungata fino alle 16 del Villaggio Race con musica e intrattenimento offerti da Radio Globo e il PinkNic, un pranzo all'aperto in collaborazione con Fondazione Campagna Amica per incoraggiare scelte di sana alimentazione e preferenza ai prodotti stagionali. L'apertura del villaggio agli sportivi è prevista alle otto tra attività per bambini e stand espositivi. Alle 10 la partenza da via Petroselli, prima cerimonia di premiazione alle 11,30 con momento dedicato alle Donne in Rosa. Dalle 13 alle 16 il villaggio si anima di musica e intrattenimento, con il pranzo al sacco conviviale organizzato con il contributo di Fondazione Campagna Amica.

Al Circo Massimo già da giovedì è aperto il "Villaggio" dedicato a sport, salute e benessere. Più di 1000 studenti e studentesse stanno partecipando alle attività previste negli oltre 100 stand, mentre in 2 scuole superiori e in un centro di formazione professionale sono già avvenuti incontri di approfondimento intorno ai temi della prevenzione, della salute e della salute di genere.



LA VIABILITÀ

Le strade interessate dalla manifestazione saranno: via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso e via del Babuino, piazza di Spagna, via Due Macelli, via del Traforo, via Milano, via IV Novembre, via Cesare Battisti, via Cavour (tratto largo Corrado Ricci-via degli Annibaldi), via Nicola Salvi, via di Monte Oppio, via delle Terme di Traiano, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Porta Capena, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa e via della Greca. Per quel che riguarda la viabilità, dalle 14 di ieri è stata chiusa via dei Cerchi tra via dell'Ara Massima di Ercole e piazza Bocca della Verità. Dalle 4 di questa mattina saranno interdette piazza Bocca della Verità e via Petroselli. Dalle 8 sempre di oggi chiuderanno via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via San Gregorio e via Celio Vibenna. Dalle 8,30 sarà chiuso l'intero percorso della manifestazione. Dalle 14 è prevista la progressiva riapertura delle strade che si concluderà alle 15,30. Per quanto riguarda i mezzi pubblici sono previste deviazioni e limitazioni per 36 linee bus (3nav, 8 bus, H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3, n716, nMC, nME).