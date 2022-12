Prati, il (triste) boom dei senzatetto

Un quartiere benestante, Prati, ricco di attività commerciali: siamo a Natale e a fianco di chi si domanda cosa acquistare per i propri cari, c’è chi con i propri cari si chiede come comprare il necessario per la propria sussistenza .

Ne è da esempio la storia della coppia di senzatetto di Via Ottaviano, che, per la questione della privacy, chiameremo Agata e Corrado.

Adagiati a terra con i cartoni, nonostante il peggioramento del clima ; l’amore per la loro Roma, il degrado delle loro attuali condizioni, la nostalgia per la vita di prima.

Lungo la via, come testimonia Corrado, nulla è lasciato al caso: nemmeno la posizione scelta per chiedere l’elemosina. Come ha dichiarato Agata, sono finiti nella stessa strada in cui qualche anno fa c’era la loro abitazione : «Con le pensioni sociali io e mio marito non riusciamo ad andare avanti». Lasciati soli, senza l’opportunità dell’aiuto dei figli che purtroppo non hanno avuto. Impossibilitati per l’età a svolgere attività lavorative stressanti per il fisico per arrotondare la pensione.

Tante le persone di passaggio, nella Via in cui molti sono anche i pellegrini in direzione del Vaticano. Pochissimi quelli che tra tutti si soffermano ad ascoltare o a prestare assistenza agli “invisibili”.