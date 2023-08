Roma, degrado a Ponte Sisto: trasformato in discoteca. «Zona franca di pusher e rapinatori»

Ponte Sisto in balia di migliaia di giovani che hanno usato il viadotto voluto dal papa Sisto IV, Francesco Della Rovere, come se fosse una moderna discoteca. Il video è diventato immediatamente virale, accendendo ancora una volta il faro sul degrado della città. Il ponte risale alla fine del 1400 ma sembra che nessuno ne abbia a cuore il valore e, ancora più grave, si preoccupi della sua tenuta. A lanciare l’allarme sono i residenti della zona che lamentano una condizione di degrado a 360 gradi.

LE REAZIONI

«Ogni fine settimana il ponte si trasforma in una discoteca», spiega Anna, che da sempre vive lì. «A vedere il fenomeno si resta un po’ sconcertati. Migliaia di persone che ballano mentre i controlli delle forze dell’ordine che dovrebbero presidiare il territorio lasciano a desiderare». Il copione è sempre lo stesso: «La musica inizia tardi, verso le 23 - incalza Fabio - A quell’ora partono i rullanti ai quali si uniscono tutti i tipi di strumenti». Il ponte di notte accoglie italiani ma anche cittadini stranieri. Il regolamento comunale prevede che verso la mezzanotte gli artisti di strada debbano smettere. «Ma questo non accade per ponte Sisto», è il coro che si alza dagli inquilini dei palazzi circostanti. «Io abito vicino piazza Trilussa - dichiara Luca - e il ponte mi dà preoccupazione. Non si riesce a dormire la notte. Si prende sonno solo all’alba quando la festa è finita». Ma c’è chi come Teresa va più a fondo: «Nella sua illegalità, il ponte fa incontrare una serie di musicisti che vengono da tutto il mondo. Sul ponte fanno amicizia e si mettono a suonare insieme. Sarebbe una cosa bella, se non fosse che gli artisti di strada non rispettano gli orari». La folla si accalca sul ponte perché le limitrofe via dei Pettinari e soprattutto piazza Trilussa sono già piene come all’inverosimile.

«Ponte Sisto rappresenta un problema per Trastevere - dice Simonetta Marcellini che fa parte del Comitato Emergenza Trastevere - nel fine settimana viene assaltato da migliaia di persone e si crea anche un problema d’illegalità.

Sul ponte avviene di tutto. Molti reati che nessuno monitora».

I REATI

Sono molte le persone che sul ponte consumano le droghe. E lo fanno senza preoccuparsi: «forti dell’impunità determinata dalla mole impressionate di persone», prosegue Simonetta. Le forze dell’ordine ci sono a piazza Trilussa, ma quando intervengono sul ponte spesso fanno dei “blitz” che non riescono ad arginare un fenomeno che ormai è diventato endemico.

Polizia e carabinieri hanno fatto indagini anche recenti su ponte Sisto. Il risultato è allarmante. Per gli inquirenti «il viadotto è diventato un crocevia della droga. Più etnie sfruttano la zona franca per spacciare ad ogni ora del giorno e della notte». D’altronde, quando il ponte si trasforma in una discoteca con migliaia di persone che cantano o vanno al ritmo, gli spacciatori sono ancora più avvantaggiati: e nel caos possono aggirarsi indisturbati. «Alcuni vengono pedinati e arrestati nelle ore successive», ma lo sforzo purtroppo non è ancora sufficiente per porre fine all’emergenza, per la frustrazione dei residenti.