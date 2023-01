Befana, il programma e gli orari a piazza Navona: presente anche la mascotte Romoletto il Lupetto

La Befana dopo due anni di stop torna a piazza Navona e lo fa come sempre per i bambini ma anche per gli adulti questa volta a braccetto anche con la mascotte Romoletto il Lupetto Piccoletto. L’associazione Roma e Lazio per te, nell’ambito del ciclo di eventi “Passeggiando per Roma con i Vostri bambini”, domani giovedì 5 (ore 15) e il 6 gennaio 2022 (ore 11) racconterà durante una passeggiata “La leggenda della Befana narrata dai sotterranei di Piazza Navona“, visita guidata per bambini e i loro genitori in compagnia della Befana per scoprire le origini della sua leggenda.

La comitiva passeggerà sopra e scenderà anche nei sotterranei della Piazza per scoprire le origini della leggenda della “famosa nonnina” che durante la notte a cavallo fra il 5 e il 6 gennaio vola a cavallo della sua scopa per portare dolcetti ai bimbi buoni e carbone a quelli cattivi. Ad accompagnare il gruppo ci sarà anche Romoletto il Lupetto Piccoletto Mascotte di Rome4u - Roma e Lazio x te.

L’associazione ha creato il programma di visite guidate indirizzate a bambini e ragazzi che ha lo scopo di far conoscere la città, la sua storia, le sue leggende e i suoi segreti ai più giovani ma anche ai più adulti. «Siamo un’associazione culturale che dal 2010 organizza eventi per adulti e bambini per far conoscere Roma ai romani e anche a chi viene da fuori - dicono dall’associazione - questo programma a spasso per Roma a serve far socializzare famiglie, di attività i genitori oggi con i loro figli ne fanno poche, e magari durante tutto l’anno e “non solo alla Befana”, il programma che è fatto per unire potrebbe essere interessante».