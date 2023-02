Roma, si rompe il labbro scivolando su una perdita d’olio a piazza di Spagna

Stamattina, giovedì 16 febbraio, un’ idropultitrice guasta ha perso l’olio nel bel mezzo del centro storico della capitale, a due passi da piazza di Spagna. Un guasto di non poca rilevanza per pericolosità e per l’impatto ambientale. Poco prima di correre ai ripari per l’incidente, una persona è scivolata rompendosi il labbro.

Buca capitale, sos-crateri a Roma: Raggi scrive a municipi

Stando a quanto riferito dai vigili urbani, sarebbe stata sparsa della "farina" per limitare l’effetto di scivolosità del manto stradale. La municipale sta monitorando la situazione sul posto per accertarsi che non si verifichino altri incidenti.