Piccoli filosofi crescono: in una società in cui il dialogo è sempre più assente e i valori stanno mutando, sessanta studentesse e studenti romani, provenienti da ben nove licei della Capitale, vestiranno i panni di relatori, guidando loro stessi un convegno filosofico.

Il prossimo 17 febbraio 2023 presso il liceo Scientifico Cavour si assisterà alla prima edizione del “Philo-Forum: giornata dedicata al dialogo filosofico nelle scuole”: un’iniziativa promossa e coordinata dal Professor Carlo Scognamiglio e supervisionata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Claudia Sabatano. Un evento convegnistico, in cui i relatori saranno gli studenti stessi, i quali in questi ultimi mesi, hanno sviluppato ipotesi e ricerche intorno al tema del "vero" – un tema tanto importante quanto attuale – analizzandolo dal punto di vista politico, morale e teoretico. Concluderanno questo lungo ed impegnativo percorso, o cammino se si preferisce, dedicando un'intera giornata al confronto, avendo a disposizione le sole armi della filosofia.



In un'epoca storica che esorta gli studenti a concorrere e a competere, essendo poi perennemente soffocati da un immaginario mediatico costellato di “giudici”, opinioni più o meno richieste, commenti offensivi e denigratori e processi ad eliminazione, il Philo-Forum vuole suggerire un'altra possibilità di crescita e sviluppo culturale. Vuole suggerire, ancora, una strada antica – come la filosofia – seppur oggi dimenticata: la via del dialogo. Non si vince nulla, e dunque si vince tutto.