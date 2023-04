Roma, persona in difficoltà nel Tevere: ricerche dei vigili del fuoco anche con sonar Dindson

Persona in acqua nel Tevere. Scatta l'allarme nella Capitale. Intorno alle 10,26 a Roma la sala operativa ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di terra (1/A), il personale del distaccamento fluviale più il capoturno provinciale, per la ricerca di una persona avvistata in evidente difficoltà, all'altezza di ponte Garibaldi. Sono al lavoro anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco con l'utilizzo del sonar Dindson ad alta definizione per accelerare la ricerca.

Roma, tende e rifiuti sul fiume Tevere: lo sfregio all'Ara Pacis. Banchine assediate da degrado e incuria