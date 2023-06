Roma, il Festival delle Periferie apre i battenti alla Pelanda del Mattatoio di Testaccio

L’Iper Festival delle periferie ospitato alla Pelanda di Testaccio, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, a cura di Museo delle periferie (che avrà presto una sede a Tor Bella Monaca, ndr) si pone l'obiettivo si accendere i riflettori sulle realtà delle zone “non centrali” della città che vivono “momenti” diversi e spesso difficili rispetto ai centri urbani. Sarà caratterizzato da incontri, perfomance, video, proiezioni, letture, convegni e mostre arricchiranno il dibattito sul come annientare le differenze tra il centro e i territori periferici soprattutto delle grandi città come Roma. Il titolo dedicato alla seconda edizione dell’Iper Festival “Uncentered Paradigma” (del non centro oltre il raccordo anulare) ha l’obiettivo di vedere da un’altra prospettiva e “ribaltare” la visione attuale del territorio periferico e immaginarsi “tutti periferia” equidistanti “da un centro” lasciato vuoto. Saranno centinaia le personalità coinvolte, tra studiosi e artisti che offriranno il proprio punto di vista sull’idea di città e sui possibili sviluppi futuri delle metropoli. Ampio spazio sarà dedicato all’argomento delle periferie declinato in tutte le discipline, tra le quali quelli dell’urbanistica, l’architettura, la sociologia, l’ecologia, l’economia, la comunicazione e l’arte contemporanea.

L'invito rivolto ai partecipanti, sarà di di vedere la periferia, non più come deprivazione, mancanza, marginalità ma piuttosto come un possibile rovesciamento della prospettiva e azzerare le differenze con il centro. Nelle giornate del festival verrà presentato anche il nuovo “museo” di 1700 metri quadri che nascerà a Tor Bella Monaca e disporrà di sale espositive, atelier, sale conferenze, laboratori, biblioteche, e una sala cinema, che si svilupperà sotto il livello del suolo. «Come Azienda Speciale Palaexpo siamo orgogliosi di organizzare e produrre un’iniziativa che pone la periferia al centro del dibattito culturale» sono state le parole di Marco Delogu, presidente di Azienda Speciale Palaexpo.

Per info : www.mattatoioroma.it, www.iperfestival.it, www.museodelleperiferie.it

Indirizzo: Pelanda - MATTATOIO, Piazza Giustiniani, 4 - Ingresso libero fino a esaurimento posti

Orari:

Lun-giov: 10-20, Ven e dom: 10-24, Sab:10-20