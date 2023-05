Roma, il pedofilo che bacia e abbraccia i bambini in zona San Lorenzo. Allarme tra le chat delle mamme: «Occhi aperti»

«Siamo venuti a conoscenza della presenza di un pedofilo che frequenta il Parco Caduti in zona San Lorenzo». L’ultima segnalazione è partita da un gruppo di mamme residenti nella zona, che hanno visto un uomo abbastanza sospetto abbracciare e baciare diversi bambini che sono soliti frequentare il Parco. Nelle chat del quartiere sono molte le mamme che hanno raccontato la loro versione, infatti grazie a tutti i loro indizi, la polizia è riuscita a creare un identikit, l’uomo è stato denunciato per violenza sessuale. La prima segnalazione invece era già stata data da una mamma, che racconta: «Ha avvicinato mia figlia, poi l’ha presa in braccio e poi le ha dato un bacio. Il tutto a pochi metri da me. Io ho urlato subito e chiamato le forze dell’ordine. Ma lui era già scappato».

La paura nonostante tutto resta per i genitori della zona, questo emergenza anche dalla pagina Instagram “Resist SanLorenzo” dove si possono leggere gli appelli delle mamme: «Penso che dovremmo stare tutti con gli occhi bene aperti», scrive una donna mentre un'altra invoca un presidio fisso di polizia.

E ancora: «Un agente in borghese ci ha detto di stare attenti perché si sono verificati degli episodi di molestie». La polizia continua ad indagare per far luce sulla vicenda.