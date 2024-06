Il saluto di Ubaldo, a nome degli anziani. Poi l’invito a Francesco

Ubaldo ha ottanta anni da compiere ed è ospite di una delle case alloggio di Roma Capitale. Ha dato lui il benvenuto a Papa Francesco, a nome degli anziani della città, durante la sua visita in Campidoglio. In dono gli ha portato alcune sue opere artigianali: la Porta Santa e la chiave fatte con stuzzicadenti. «Casa Nino - scrive Ubaldo in una lettera che ha consegnato al pontefice parlando dell’esperienza di cohousing all’Eur - mi ha regalato la speranza di condividere un percorso con altri ospiti per sentirmi meno solo o isolato. La mia più grande speranza è che ora altre persone in difficoltà possano trovare un luogo come Casa Nino in cui potere vivere serenamente, supportati e aiutati quotidianamente. Il 27 luglio si terrà una festa per celebrare il secondo anniversario dell'apertura di Casa Nino. Ci piacerebbe infinitamente averla accanto a noi e farle conoscere la mia nuova famiglia».

I PROGETTI

Uno dei progetti sociali illustrati dal Campidoglio al Santo Padre è “Casa Speranza”, una nuova abitazione che sarà aperta in concomitanza con l'apertura dell'anno giubilare. Il nuovo cohousing sarà abitato da sei persone ed è un appartamento in via Odoardo Beccari nel quartiere Ostiense sottratto alla criminalità organizzata. «L'apertura di 'Casa Speranza' - spiega l'assessore alle Politiche Sociali Barbara Funari - rappresenta un segno tangibile per trasformare in azione concrete il messaggio di Speranza di cui sarà testimone la nostra città attraverso il Giubileo. Un impegno al fianco di tanti anziani soli per rispondere all'appello che oggi ci ha rivolto il Papa perché “Roma continui a manifestare il suo vero volto, un volto accogliente, ospitale, generoso, nobile”». Il Campidoglio ha avviato diversi percorsi di residenzialità con nuove forme di convivenza a carattere familiare come cohousing (ne sono attivi sei) e case alloggio (ce ne sono tre) per promuovere l'invecchiamento attivo e l'autonomia.

