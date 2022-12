San Pietro, papa Francesco divertito dai Black Blues Brothers

Papa Francesco, al termine dell'udienza generale del mercoledì, ha sorriso divertito dopo aver assistito allo spettacolo del gruppo circense The Black Blues Brothers. Il gruppo, composto di cinque acrobati provenienti dal Kenya ha conquistato il Santo padre con una breve esibizione a Piazza San Pietro esibendosi nel famoso “completo nero e camicia bianca” sulle musiche del famoso film 'The Blues Brothers’. Papa Francesco visibilmente divertito, alla fine, si è voluto congratulare con gli artisti stringendogli la mano. Non è la prima volta che Papa Francesco fa esibire circensi nelle sue udienze è successo già due anni fa quando assistette all'esibizione degli artisti circensi del 'Circo Aqua' di Cuba, in quel momento all’Eur per la tappa romana, presenti allora all'udienza generale tenutasi nell'Aula Paolo VI in Vaticano.

Giocolieri, ballerini, contorsionisti, atleti, si esibirono per circa cinque minuti. Al termine dell'esibizione il Papa aveva applaudito i trenta circensi che si erano esibiti davanti ai fedeli provenienti da ogni parte del mondo. The Black Blues Brothers, portano in scena il circo contemporaneo e la commedia musicale con uno show acrobatico che ha registrato più di mezzo milione di spettatori e attualmente impegnati in tour per il mondo con oltre 800 date. Uno show che ha entusiasmato il mondo che fa rivivere in ogni esibizione il leggendario film Blues Brothers di John Landis dei “fratelli” John Belushi e Dan Aykroyd con acrobazie mozzafiato, piramidi umane, limbo col fuoco, e tanto altro.