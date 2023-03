Una panchina rossa in piazza San Cosimato a Trastevere nel giorno delle festa della donna

Una panchina rossa per ricordare che ancora oggi in Italia vengono uccise centinaia di donne ogni anno. E’ quello che verrà fatto con l’inaugurazione alle 12, l’8 marzo, giorno della Festa della donna, in piazza San Cosimato davanti il civico 39 a Trastevere. Un'inaugurazione pubblica “della panchina” simbolo della battaglia per l'eliminazione della violenza sulle donne voluto e ottenuto dal Comitato di Quartiere Emergenza Trastevere della presidentessa Simonetta Marcellini. «Dopo tanto tempo, il comitato emergenza Trastevere, è riuscito ad ottenere l’installazione della simbolica Panchina Rossa per ricordare tutte le donne che non ci sono più e ricordare a tutte noi che l'amore non minaccia, non picchia, non umilia» le parole della Marcellini. «Parteciperanno all’inaugurazione dell’8 - continua la presidentessa del Comitato di Quartiere - i funzionari dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America nelle persone del Ministro e Consigliere per gli Affari consolari Scott Boswell, il vice console e Capo della sezione American citizens services Rachel Schofer, e il funzionario della sezione American citizens services Mina Tavano. Abbiamo invitato anche tutti i consiglieri e il presidente del nostro municipio Lorenza Bonaccorsi, l’assessore Stefano Marin che ha sostenuto la mia iniziativa, ma sono invitati tutti residenti e cittadini». Continua così l’iniziativa legate alle panchine rosse nei municipii romani e non solo, lanciata con una campagna di sensibilizzazione due anni fa e con una forte valenza simbolica perchè inaugurate proprio nella giornata dell’8 marzo dedicata alle donne.