Riapre Palazzo Velabro, nuovo mixed-use hotel ai Fori Imperiali

Sta incastonato dentro la storia: due passi dal Campidoglio, due dal Palatino, uno dalla chiesa di San Giorgio al Velabro e dall'Arco di Giano, tre dalla Bocca della Verità e dai due templi di Ercole Vincitore e della Fortuna Virile: è Palazzo Velabro, nuovo mixed-use hotel che, da oggi, apre i battenti sotto la gestione di Lhm, la società di management alberghiero white-label guidata da Cristina Paini, che se n'è aggiudicata la gestione. Il brand è di quelli importanti, Design Hotels di Marriot: 27 suite e 6 camere tutte quante valorizzate grazie al progetto di interni dello studio milanese di architettura GaribaldiArchitects.

Alessia Garibaldi, founders di GaribaldiArchitects

Il Palazzo è di quelli della Roma settecentesca: costruito nella prima metà del XVIII secolo, negli anni '60 è stato trasformato dall'opera di uno dei più grandi maestri dell'archittetura razionalistica italiana, quel Luigi Moretti autore, fra le centinaia di opere, dell'Accademia della Scherma al Foro Italico o della progettazione della tratta fra Termini e Ottaviano della linea A della metropolitana incluso il ponte Pietro Nenni.

«Il processo creativo – spiega Alessia Garibaldi, founders di GaribaldiAchitects – nasce spesso da prime sensazioni. Ed è così che già dai primi sopralluoghi al Palazzo ho avuto la sensazione di entrare in un luogo intimo dove gli spessi muri romani della struttura originale, dopo aver accolto la lettura di Moretti, avessero spazio per raccontare una terza storia, la nostra».

La valorizzazione dell'edificio storico passa attraverso la preservazione sia delle originarie strutture settecentesche che delle opere di Moretti sia in planimetria che in facciata. Inoltre, gli spazi interni divengono una specie di scrigno che riserva spazio ad opere d'arte, come le volte dipinte da Edoardo Piermattei e ispirate ad alcuni dettagli del barocco romano.

Altro pilastro, quello del viaggio: le stampe delle moquette derivano dal disegno giapponese che rappresenta i rami di pesco in fiore di Kyoto; le testate dei letti, in tutte e tre le diverse tipologie di stanze, subiscono l'influsso di Moretti nelle linee smussate della boiserie. Al piano terra, la zona reception è arricchita da arredi su misura e pezzi d'autore esposti.

Nel ristorante di Palazzo Velabro – Apicio 16 – si potrà degustare la filosofia culinaria di Penelope Musolino, chef proveniente dall'esperienza de “La Pergola” ristorante tre stelle Michelin di Heinz Beck.