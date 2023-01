Stazione Termini, Operazione Zona sicura: continuano i controlli a tappeto

Controlli a tappeto nella Stazione Termini di Roma e nelle strade limitrofe (partendo da piazza dei Cinquecento via Marsala, via Giolitti, piazza Fanti, ndr) nel corso di una grande maxioperazione voluta dal ministro degli Interni Piantedosi. Oltre 120 uomini appartenenti alle forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, corpi di Polizia locale e con l'ausilio di uomini dell'esercito, stanno controllando mattina e sera tutto il quadrante interessato dalla stazione ferroviaria. I servizi disposti sono stati effettuati a seguito dei continui episodi che nell’ultimo periodo si sono verificati nei pressi della stazione termini dal degrado, alle aggressioni e ai furti, portato dai bivacchi di sbandati e senza fissa dimora che si sono formati da tempo all’interno della piazza e soprattutto per prevenire e reprimere fenomeni legati allo spaccio di droga che si stavano verificando sempre più spesso vicino via Gioberti e via Manin. Identificate circa 428 persone tra le quali 8 senza fissa dimora.

Controllati inoltre 202 veicoli e 9 esercizi pubblici dei cui a 3 i sono state contestate 3 sanzioni amministrative per un ammontare di 4.666 euro. Inoltre, nel corso delle varie operazioni condotte la Polizia Amministrativa, ha seguito 3 ispezione presso altrettante strutture ricettive, e denunciato 2 cittadini cingalesi per mancata comunicazione di nominativi degli ospiti, chiudendo una struttura alberghiera abusiva. L’operazione iniziata giovedì proseguirà anche nei prossimi giorni. «Siamo contenti dell'iniziativa della stazione Termini, ci sembra un cambio di passo e speriamo che lo si faccia in altre zone di Roma - dice Stefano Tozzi consigliere del I municipio - lo sgombero della tendopoli di viale Pretoriano a nostro avviso su questo municipio è il prossimo passo che auspichiamo si faccia per dare un segnale concresto a tutt i residenti, nei mesi passati insieme alla consiglera Masi abbiamo presenattto già una richiesta affchè questo avvenga il prima possibile ».