Roma, operaio muore in un cantiere del Centro: è rimasto schiacciato da un macchinario

Tragedia sul lavoro nel centro di Roma. È accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato da un macchinario.

Sul posto é intervenuto il 118 che inutilmente ha provato a rianimarlo e i carabinieri della Stazione via Vittorio Veneto e della compagnia Roma Centro.