Roma, il 10 giugno presso la Camera Dei Deputati il primo convegno nazionale sulle relazioni distruttive

Presso la CAMERA DEI DEPUTATI in Roma (Sala del Refettorio via del Seminario 76 in data 10 Giugno 2024 dalle ore 15.00 alle ore 19.00), si terrà la Conferenza Stampa e il Convegno Nazionale “RELAZIONI DISTRUTTIVE: ASPETTI CLINICI, TERAPEUTICI E CRIMINOLOGICI”, con presentazione e-book dallo stesso titolo.

Coordinato da Marina De Rose, Referente per gli eventi culturali di Anthea Group Milano, si intervalleranno sul tavolo oltre 15 relatori provenienti da tutta Italia, massimi esponenti in ambito psicologico, psicopatologico, terapeutico e giuridico, con interventi di 20 minuti ciascuno.

Moderatore del Convegno sarà il giornalista televisivo Ovidio Martucci. Si potrà assistere alla diretta web-tv collegandosi con il portale web tv della Camera Deputati sala del Refettorio.

GLI AUTORI DELL'EBOOK.

Gli Autori: dr Riccardo Piero Dalle Luche(psichiatra e psicopatologo, Responsabile Scientifico dell’opera); prof.ssa Liliana Dell’Osso (psichiatra, Presidente SIP, Società Italiana di Psichiatria); dr Pier Pietro Brunelli (psicologo e psicoterapeuta); dr Paolo De Pasquali (psichiatra e criminologo); dssa Cinzia Mammoliti (criminologa); dr Primo Lorenzi (psichiatra e psicopatologo); dr Gaetano Marchese (psicologo clinico, psicoterapeuta e gruppoanalista); dr Massimo Lanzaro (psichiatra e psicoterapeuta); dr Maurizio Montanari(psicoanalista); avv. Alessandro Mauro, dr Isidoro Castiglione (psicologo clinico); avv. Nicodemo Gentile (Presidente Penelope Italia) e avv. Andrea Ricci (Presidente Camera Minorile di Firenze).

[Sei di questi studiosi di tutta Italia, Autori del volume, si incontrano a Roma per affrontare i vari aspetti di questo tema].

LA STRUTTURA DEL CONVEGNO IL 10 GIUGNO ALLE ORE 15:00 (SALA REFERTORIO CAMERA DEI DEPUTATI).

Aprirà il Convegno l’Avvocato Elisabetta Rampelli.

Interverranno: la dr.ssa CINZIA MAMMOLITI Criminologa, il Dott. MASSIMO LANZARO Psichiatra e Psicoterapeuta, il Dott .MAURIZIO MONTANARI Psicoanalista, il Dott. PIER PIETRO BRUNELLI Psicologo e Psicoterapeuta, il Dott. PAOLO DE PASQUALI Psichiatra e Criminologo, il Dott. GAETANO MARCHESE Psicologo e Psicoterapeuta, l' Avv. PAOLO LA BOLLITA Direttivo UIF Roma, l' Avv. VALENTINA AMBROSIO Avvocato e Cantautrice, il Dr. ROBERTO ESPOSITO Presidente Nazionale Guardie Nazionali Anti- Usura. Addetta alla Comunicazione la D.ssa CARMELA DE ROSE.

INTERVISTA A MARINA DE ROSE CURATRICE DELL'EBOOK.

Il 10 giugno presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell’ebook “Relazioni distruttive: aspetti clinici terapeutici e criminologici”, accreditato dal Ministero della Salute curato da lei Marina De Rose, referente di Anthea Group. Ci può raccontare come nasce il libro?

“Lo studio e la ricerca nell’ambito della degenerazione nei rapporti di coppia in d’amore, nasce da un’esperienza dolorosissima vissuta in prima persona, tanti anni fa ho dovuto superare una relazione distruttiva. L’ebook nasce da un convegno che si è tenuto il 14 febbraio 2020 presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, era titolato: “Relazioni distruttive e disturbi affettivi”. La prima versione affrontava le relazioni da un punto di vista clinico, terapeutico e criminologico. Al convegno hanno presenziato la maggior parte degli autori, che hanno scritto sia la prima versione che la versione aggiornata che sarà presentata il 10 giugno alla Camera dei Deputati. Studiando i diversi aspetti delle relazioni distruttive: l’aspetto psicologico, psicopatologico e soprattutto criminologico, ho sentito il bisogno di organizzare eventi divulgativi e seminari online. Il convegno del 14 febbraio 2020, rappresenta la prima edizione dell’ebook uscito a gennaio 2021 che ha avuto validità triennale. Infatti, è stato accreditato dal Ministero della Salute per le professioni degli psicologi, psicoterapeuti e psichiatri e neuropsichiatri infantili rimanendo in catalogo fino al 31 dicembre del 2023”.

Quale è la mission dell’ebook?

“La mission dell’ebook è dare maggiori strumenti agli psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, che ogni giorno devono affrontare il disagio di aiutare le persone che si trovano a superare un tipo di relazione distruttiva. Quando ho iniziato ad occuparmi di questi argomenti, dopo alcuni anni di studio, sentivo psicologi, psicoterapeuti e psichiatri dire di non essere in grado di “diagnosticare” il tipo trauma. Sappiamo come un trauma causa reazioni somatiche ed emotive di grande sofferenza. A volte lo si definisce in maniera diversa rispetto ad altri ‘lutti emotivi’ da elaborare rischiando di confondere le reazioni, si pensa che un paziente reagisce difronte ad una perdita, ad un tradimento o ad un abbandono in maniera standard, compiendo l’errore di trattare i ‘lutti emotivi’ come se fossero tutti quanti uguali. Invece non è così, chi vive una relazione distruttiva, all’inizio della stessa, vive una pulsione di morte, facendo subentrare dinamiche che degenerano il senso dell’equilibrio e di armonia soprattutto nella comunicazione. Questi segnali non sono riconoscibili a tutti gli esperti, ecco perché la vera mission dell’ebook è donare un tipo di formazione per i professionisti della salute mentale. L’ebook è strutturato da una parte prettamente clinica e da una parte prettamente terapeutica. C’è anche un capitolo dedicato alla farmacologia e ci sono delle appendici criminologiche. Io sono la curatrice editoriale e ho scritto l’introduzione, il resto è stato scritto dai massimi esperti italiani. È un’opera molto densa che cerca di dare degli strumenti per poter individuare quando una persona si trova diciamo ‘affetta’ da un disturbo affettivo nato all’interno di una relazione per versificata e cade in uno stato depressivo che non è uguale ad una normale depressione reattiva che una persona affronta quando deve elaborare la perdita di una persona cara.”

La terza parte dell’ebook affronta invece gli aspetti criminologici e giuridici, cosa ci può raccontare?

“L’ebook degli anni 2020-22-23 si concentra su altri due aspetti fondamentali delle relazioni distruttive: la manipolazione relazionale e la violenza psicologica. Si descrivono le modalità di queste dinamiche disfunzionali come: il controllo mentale, l’abuso emotivo che colpiscono la personalità, la vita e l’esistenza anche all’interno della coppia, di chi in qualche modo questa violenza la subisce. Ci siamo concentrati sul narcisismo, sulle declinazioni psicopatologiche di alcune personalità che sono più distruttive nella coppia e agiscono provocando una violenza psicologica. Nella terza parte definita giuridico e criminologica, non solo si affrontano dei casi clinici di cronaca famosi che esemplificano in maniera manualistica le relazioni patologiche, descrivendo quando subentra la pulsione di morte o un elemento psicopatologico che va in qualche modo a degenerare la relazione stessa. C’è un contributo notevole scritto dall’avvocato Mauro in cui parla di violenza psicologica dal punto di vista giuridico, fornendo delle indicazioni relative al nostro ordinamento penale che non prevede la violenza psicologica il plagio emotivo o l’abuso come reato penale a sé stante.

Su questo argomento, il mio gruppo di lavoro è il primo ad aver scritto una proposta di legge che vorremmo presentare al Parlamento. La legge prevede la reintroduzione del reato di plagio che è stato derubricato nel 1981 e prevede anche l’introduzione del reato a sé stante di violenza psicologica nelle relazioni interpersonali. Quindi, l’avvocato Mauro affronta il tutto dal punto di vista giuridico fornendo degli articoli del nostro Codice penale che lambiscono il fenomeno della violenza psicologica. Non ci sono tanti articoli che definiscono questa fattispecie di reato. L’avvocato ci dona dei consigli su come muoversi: perché se una persona sente di essere vittima di una violenza psicologica non può denunciare, perché non esiste questa fattispecie di reato”.

Nell’ebook descrivete la psicoterapia come cura dell’anima, cosa ci può raccontare a riguardo?

“Abbiamo diviso il tutto in due macro-aeree, la prima parte è quella della clinica in cui avviene il delineamento del tipo di ‘lutto emotivo’, la seconda parte è quella dedicata alla terapia in cui viene descritto il trattamento. Il tutto inizia con la definizione in senso filosofico di cosa sia l’amore e di cosa sia il suo contrario, ossia il disamore che non dobbiamo confondere con l’odio. I nostri autori hanno provato a delineare che cosa avviene quando in una relazione subentra una asimmetria nelle dinamiche, quindi, quando subentra l'ambivalenza, l'ambiguità, quando subentrano destabilizzazioni emotive, quando l'amore insomma prende il suo segno opposto, ossia il disamore. Diagnosticare questo tipo di dinamiche a volte è difficile soprattutto quando c’è la presenza di un disturbo affettivo che può derivare da queste dinamiche patogene e degenerative, definita da uno dei nostri autori “perversificate”. Quest’ultime sono quelle relazioni che distorcono l’ordine naturale dell’amore. Ogni autore sia nella prima versione dell’ebook che nella seconda versione ha un approccio diverso sia a livello diagnostico sia a livello di trattamento, perché ognuno di loro essendo psicologo e psicoterapeuta proviene da studi e formazioni diverse. Ad esempio, Il dottore Brunelli che è uno psicoterapeuta di orientamento junghiano ha impostato il trattamento psicoterapeutico di tipo “Immaginale” come lo chiama lui, una vera e propria psicoterapia dell’anima, con la cura della parola e la sintonizzazione del terapeuta con l’anima del paziente.”

Per quanto riguarda invece il trattamento farmacologico?

“Il trattamento farmacologico è un contributo molto importante, non vogliamo peccare di presunzione, ma siamo stati i primi 5 anni fa a parlare di relazioni distruttive, studiando il fenomeno della violenza all’interno delle coppie sia livello piscologico che a livello fisico. Siamo stati i primi a cercare di analizzare anche l’altra faccia della medaglia, cioè la violenza femminile. Perché la violenza femminile è più psicologica mentre la violenza maschile è più fisica. Il trattamento farmacologico avviene di pari passo insieme alla psicoterapia che mette al centro la sofferenza del paziente, cercando di liberarlo non solo dai sintomi ma anche dell’oppressione terribile che vive quando si trova in una relazione degenerativa. Un approccio integrato psicoterapeutico e farmacologico può far ottenere, diciamo così, quella che in gergo giustamente tecnico viene chiamata la guarigione interiore ed esteriore”.

Le differenze sostanziali e importanti tra l’ebook delle versioni precedenti rispetto a questa aggiornata?

"Abbiamo esteso il nostro sguardo, perché l'ebook precedente era concentrato sulle dinamiche conflittuali all'interno solo ed esclusivamente della relazione di coppia quindi tra partner in una relazione sentimentale. In questo volume aggiornato, abbiamo esteso il nostro sguardo perché ovviamente ci siamo resi conto che la distruttività quindi ‘Thanatos’ la pulsione di morte può entrare in qualsiasi relazione interpersonale, può entrare per esempio in una relazione anche familiare più estesa tra genitori e figli, quindi non solo tra partner. Può entrare nel mondo del lavoro, può entrare addirittura nei setting d'analisi, perché ovviamente chi non è addetto ai lavori non può immaginarlo. Ma molto, troppo spesso le psicoterapie, le psicoanalisi intese come le relazioni di cura tra un medico, psichiatra, psicoterapeuta, oppure tra uno psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista e il suo paziente o la sua paziente, degenerano, deragliano, si dice in gergo, ossia non vanno a buon fine, perché spesso il germe della distruttività entra anche nei setting. Abbiamo inserito anche un contributo sulla manipolazione e il controllo mentali all'interno dei gruppi settari pseudo e para religiosi. Analizziamo i casi più estremi di madri che uccidono i figli, parliamo di alienazione genitoriale, sindrome di Medea, violenza assistita su minori. Nessuno parla dei figli minori delle coppie conflittuali e distruttive, che assistono per anni a liti e conflitti, a disarmonie, a squilibri e che addirittura alcuni, a causa di omicidi di femminicidi, si trovano in un colpo solo ad essere orfani, magari della madre che è morta, e con il padre che è in galera. Dicevo, a loro non ci pensa veramente nessuno. Nessuno pensa che siano bambini e ragazzi già con un destino quasi segnato di dolore e di sofferenza, ragazzi traumatizzati. Quindi in questo volume di aggiornato ho anche pubblicato una intervista che ho fatto all'avvocato Andrea Ricci che il Presidente della Camera minorile di Firenze. É proprio sulla violenza assistita dai minori, perché anche questa purtroppo, non è una fattispecie di reato a sé stante. E noi che chiediamo a gran voce che lo sia per la tutela dei figli minori soprattutto, ma non solo, che a volte anche i ragazzi di vent'anni assistono a dinamiche terribili e ne sono segnati per sempre”.

Mi piace chiudere ogni intervista con una domanda filosofica, cosa è per le l’amore?

“Rispondo con la frase di un libro che mi ha salvato la vita che parla di anime devastate dalle diverse forme di disamore: l'impossibilità di viverlo, di esprimerlo, di percepirlo, di restituirlo, di mantenerlo nel tempo e di farlo essere quello che è. L’amore è una forza che consente di tenere unite due persone, estendendone le potenzialità”.