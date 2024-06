Roma, nuovo accampamento a Piazza dei Siculi e i rifiuti sparsi su via dei Sardi

Il degrado non si ferma a Roma: in via dei Sardi (quartiere San Lorenzo), si segnalano rifiuti di ogni tipo lasciati indiscriminatamente per strada. Plastica, vetro, carta si accumulano lungo il marciapiede, creando una scenografia disgustosa per chiunque passi di lì. I residenti della zona si sono lamentati più volte alle autorità competenti, chiedendo interventi urgenti per ripulire la strada e ridurre il degrado.

Ma le brutture non finiscono qui: a piazza dei Siculi è sorto un nuovo accampamento di clochard, che ogni notte dormono per terra in condizioni igieniche precarie.

Ancora più scandaloso è il fatto che utilizzino la piazza e il parco circostante come toilette improvisate, lasciando escrementi e rifiuti di ogni genere ovunque.

I residenti della zona sono stufi di vivere in un contesto così degradante e chiedono alle autorità di prendere provvedimenti immediati per risolvere la situazione. La città eterna non può permettersi di lasciare che il degrado prenda il sopravvento, è urgente intervenire e ripristinare la dignità di queste strade e delle persone che vi abitano.

Commenta: "Sono stufo di vedere strade sporche e abbandonate, sembriamo vivere in un quartiere di periferia dimenticato da tutti. Qualcuno dovrebbe intervenire e ripristinare la pulizia e la sicurezza del quartiere". Continua un'altro residente: "Il degrado del nostro quartiere è diventato insostenibile, l'abbandono delle aree verdi e la presenza di spazzatura ovunque stanno minando la nostra qualità di vita. Intanto noi scattiamo le nostre foto e le condividiamo su resistsanlorenzo"