Natale a Roma, a Piazza Navona tornano l'albero e il mercatino: le novità di quest'anno

Martedì 29 Novembre 2022, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 10:39

Molti paesi iniziano a prepararsi per accogliere visitatori provenienti da ogni parte del mondo per godere della magia del Natale e della tradizione del posto. A Roma si respira già l'atmosfera natalizia e dopo due anni, Piazza Navona torna ad accogliere turisti, Babbo Natale e la Befana. Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2023, non perdete l'occasione di farvi un giro in uno dei posti più belli della Capitale, ecco cosa vi attende.

Come da tradizione, Piazza Navona proporrà per il periodo natalizio bancarelle con le tipiche delizie gastronomiche, gli immancabili presepi, giocattoli per i bambini, artigianato e ancora stand con libri, stampe per grandi e piccoli. Sarà allestito anche un teatrino di burattini sia per gli adulti che per i bambini. Faranno da cornice a questa meravigliosa festa tanti addobbi in giro per la piazza e un albero maestoso al centro che farà compagnia a tutti i passanti e ai commercianti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

