Roma, il Museo della Luce per raccontare la storia dell'illuminazione

Roma vanta di un patrimonio museale famosissimo, non ci dimentichiamo che il primo museo aperto al mondo sono stati i Musei Capitolini di Roma nel 1734. Continuano le aperture di altri musei, infatti oggi in via d’Aracoeli 6, c’è una mostra interattiva al Museo della Luce. Situato a due passi da Piazza Venezia e da Via delle Botteghe Oscure, nel meraviglioso palazzo storico potrete vedere installazioni luminose, invenzioni scientifiche e artistiche. L’esposizione del museo si sviluppa in uno spazio di 1000 m2 dove le installazioni luminose incontrano le invenzioni scientifiche e artistiche: l’arte della luce e l’ottica vengono esposte insieme a scoperte che hanno cambiato il mondo. L’eccezionale esperienza educativa è arricchita dall’intrattenimento interattivo: potrete disegnare con la luce, creare la vostra installazione luminosa e vivere momenti indimenticabili nella sala UV. Hai dei dubbi su come funziona una certa invenzione? Vuoi ascoltare incredibili fatti sull’arte e sulla storia? Vuoi approfondire le tue conoscenze scientifiche o scattare una foto? Il team del museo è sempre disponibile! Bambini, studenti, artisti, appassionati di storia, di fotografia, di cinema, semplici curiosi, il Museo della Luce è in grado di stupire e far provare la sensazione di meraviglia proprio a tutti, grazie a un suggestivo, indimenticabile e imperdibile viaggio alla scoperta del fenomeno luminoso, tra storia e nuove tecnologie. Il percorso è pensato per essere adatto a tutte le età e va dalla nascita dell'illuminazione fino alle scoperte più recenti.

C'è uno spazio dedicato agli effetti ottici illusori con cui si riesce a vedere come riescano a stupire e si comprende lo scopo che hanno a livello psicologico.