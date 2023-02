Musei Vaticani, ripristinati parapedonali danneggiati da un'auto

Lunedì 27 Febbraio 2023, 22:03







Sono stati ripristinati i 10 parapedonali lungo il marciapiede di Piazza Risorgimento in direzione di via Leone IV, nel Municipio Roma I Centro. La barriera a protezione dei pedoni era stata danneggiata in più punti da un’automobile a seguito di un incidente stradale e richiedeva un intervento che il Dipartimento Csimu ha svolto nell’ambito dell’accordo quadro di manutenzione ordinaria e pronto intervento.

“Con il ripristino dei parapedonali contribuiamo a mettere in sicurezza il passaggio delle tante persone che percorrono quel tratto di marciapiede, dove spesso si creano lunghe file per l’accesso ai Musei Vaticani. Anche in vista dell’aumento del flusso turistico e dell’anno giubilare, questo lavoro si presentava come improcrastinabile. Sono tante le opere di questo tipo che realizziamo ogni giorno, e insieme ai lavori sulla Grande viabilità, anche questi piccoli interventi sono un segnale concreto che contribuisce a fare di Roma una città sicura per tutti: abitanti, turisti, pellegrini”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini.