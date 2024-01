Mr. Ok non si tuffa nel Tevere nel 2024, cosa è successo. «Segno di cattivo presagio»

Mr. Ok non si è tuffato dal Tevere, interrompendo così una tradizione che va avanti da anni. Chi era presente parla di mal di schiena. "Si è toccato la schiena prima di buttarsi". L'idolo romano è apparso indeciso sin dall'inizio. «Ha detto "forse mi tuffo, forse non mi tuffo"», raccontano i testimoni. Poi, quando è salito su, non si è buttato.

Ci sono alcuni fattori da considerare: il Tevere era molto basso. "Circa tre metri di profondità", dicono i presenti. E questo potrebbe averlo indotto a desistere. Anche se, c'è da dire, altri si sono tuffati. Un segno di cattivo presagio per l'anno nuovo? I più superstiziosi credono che non sia un buon segno per il 2024.

