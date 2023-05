Roma, il monumento a Gioacchino Belli a Trastevere: ecco cosa si nasconde dietro quel gesto della mano

Lunedì 15 Maggio 2023, 12:37

Nel cuore di Trastevere vi è il monumento dedicato a Giuseppe Gioacchino Belli, noto poeta romano del XIX secolo. La scultura è stata voluta dal collega Domenica Gnoli e poi approvata dal sindaco Nathan. In realtà, però, il personaggio di cui stiamo parlando, non ha mai abitato da quelle parti, anzi Trastevere sarebbe l'unico quartiere che non ha mai frequentato. L'opera fu realizzata nel 1913 dallo scultore Michele Tripisciano con lo scopo di celebrare il cinquantenario della morte del poeta. Il progetto fu finanziato attraverso una sottoscrizione popolare che raggiunse circa 30.000 lire. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

