Domenica 26 Maggio 2024, 07:46 - Ultimo aggiornamento: 07:48

Non solo multe. Anche piuttosto salate. Per due gestori di monopattini e bici arriva anche un provvedimento di sospensione. Da Palazzo Senatorio nelle ultime ore sono partite le Pec ai gestori italiani di Lime e di Dott con le quali il Comune contesta «il mancato rispetto delle soglie di densità areale». E con cui vengono comminate le prime sospensioni del servizio, oltre che le penali.

IL REGOLAMENTO

In pratica, il regolamento prevede che le società che ottengono la concessione devono garantire alcune cose: intanto il ricollocamento continuo dei mezzi e il mantenimento di un numero minimo di dispositivi.

Inoltre, va garantita una distanza minima fra i mezzi: un gruppo di massimo 5 bici o monopattino deve essere distante almeno 70 metri da un altro dello stesso gestore e 2 metri da quello di un altro operatore. Il terzo paletto è la copertura della città: monopattini e bici non possono stare tutti nel centro storico. Nella Ztl Tridente, quindi il cuore del centro, ogni operatore può avere al massimo 30 mezzi; 300 nel resto della Ztl del centro (quindi escluso il Tridente). Poi, 70 nella Ztl di Trastevere. In totale, quindi sono mille i mezzi che ogni operatore può schierare contemporaneamente in tutto il I Municipio.

Poi, però, nel resto della città l'operatore deve garantire un minimo di 12 mezzi per chilometro quadrato. Tradotto, semplificando: dentro la Ztl Fascia Verde ci devono stare i 1000 mezzi del I Municipio, più altro 720 dispositivi (minimi). Poi, 120 è il numero minimo che va garantito fra la Fascia Verde e il Raccordo e, infine, altri 60 che vanno assicurati a Ostia.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta il pagamento di penali. Non solo. Come scrive il Comune ai due gestori: «Si porta all'attenzione, che la reiterazione di tali inadempienza per un ulteriore mese, comporterà la sospensione del servizio per 30 giorni consecutivi con il ritiro dei mezzi, come disposto nelle sopra citate Linee Guida». Insomma, se andasse avanti questo andazzo, sono alte le possibilità che arrivi la sanzione pesante: 30 giorni di sospensione e l'obbligo di ritirare i mezzi.

LE SOSPENSIONI

Al momento, però, le sanzioni comminate dal Comune sono economiche e di sospensione dal servizio. Per Lime la sospensione è di una settima sia per i monopattini che per le bici. I primi saranno bloccati dal 1 al 7 giugno. Le bici verranno fermate dall'8 al 14 giugno.

Per Dott la sospensione sarà per le sole biciclette e andrà dal 15 al 21 giugno. In questi giorni gli utenti vedranno in strada i mezzi delle due società ma gli stessi non potranno essere utilizzati.

Nel caso in cui arrivasse la seconda sanzione, quella da 30 giorni, le due società sarebbero obbligate a rimuovere i loro dispositivi dalla strada con un aggravio di costi.

LE PENALI

A queste due sospensioni si sommano le penali economiche che vengono calcolate, come base, a un euro per ciascun mezzo in strada più una percentuale, data da una serie di parametri, che determina la «somma delle penali del mese». Qui, in gioco, rientra anche Bird, terzo gestore che, però, limita la sua attività ai soli monopattini e non alle biciclette. A Bird, nei primi 4 mesi dell'anno, è stato chiesto dal Comune un canone totale di 17mila euro e penali per poco meno di 20mila e 800 euro.Per la Dott le sanzioni sono sia per i monopattini che per le bici. Sui monopattini, in totale il canone del quadrimestre è stato di 16.154 euro e le penali di 980 euro. Molto meno brillante la performance sulle bici, che, infatti, sono state sospese per una settimana. Per il bike il canone è di 5.079 euro e le penali appena sotto il 14mila 395 euro. In pratica le sanzioni economiche hanno quasi triplicato il valore del canone.Terzo e peggior risultato è quello di Lime che, non a caso, ha ricevuto la sospensione sia per le bici che per i monopattini. Per questi ultimi, il canone quadrimestrale è stato di 17.479 euro e le penali di quasi 50mila euro. Per le biciclette, il canone ha sfiorato i 12mila e 800 euro e le multe i 36mila e 500 euro. Anche qui, il valore delle due penali è stato praticamente di poco inferiore al triplo del valore del canone.In Campidoglio, poi, è stato aperto una sorta di fascicolo di indagine sulle denunce di molti utenti che lamentano di essere stati bannati, in qualche caso da tutte e tre le società, dall'utilizzo dei mezzi.