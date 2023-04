Monica Lucarelli, matrimonio in Campidoglio: l'assessora si è sposata con Paolo Aielli, direttore generale di Roma Capitale

L'assessora alle Attività produttive del comune di Roma Monica Lucarelli, si è sposata oggi in Campidoglio con Paolo Aielli, direttore generale scelto dal sindaco Roberto Gualtieri. Un amore nato proprio tra le mura del Monte Capitolino dove i due si sono ritrovati spesso a contatto nel gestire dossier delicati sul tema della sicurezza.

Chi è Monica Lucarelli

Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, 48 anni, laureata in Ingegneria Meccanica aII’Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato in NS12 azienda informatica, Fiat e Ntv Spa- Italotreno. Ha coperto la carica di Consigliera di Amministrazione e Project Manager della Società Ised. Dal 2010 al 2012 ha coperto l’incarico di Presidente dei Giovani Industriali di Roma. In occasione delle scorse elezioni amministrative di Roma è stata eletta consigliera Capitolina nella Lista Civica Gualtieri Sindaco