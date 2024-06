Giovedì 13 Giugno 2024, 06:15

Via Veneto sarà il cuore della festa. La strada della Dolce Vita riavvolge il nastro del tempo e si troverà catapultata nel passato, con l’arrivo oggi della terza tappa della Mille Miglia, la celebre manifestazione a cui partecipano quattrocento vetture costruite tra il 1927 e il 1957. E si potranno apprezzare i modelli della Fiat Topolino e della Lancia Aprilia, le Giannini, le Alfa Romeo Giulietta. Oggi arriverà nella Capitale la tappa partita da Viareggio e che passa da Viterbo e Ronciglione. Dentro il Grande Raccordo anulare farà la sua sfilata lungo Corso di Francia, viale Parioli e villa Borghese. Domani, invece, la ripartenza verso San Lazzaro di Savena passando per via Flaminia. In via Veneto ci sarà l’esposizione dei mezzi e sarà una festa per una tappa della tradizionale manifestazione iniziata per la prima volta nel 1927 e che è una corsa a tappe che collega Brescia alla Capitale.

CHIUSURE E DEVIAZIONI

Secondo quanto riporta Roma Servizi per la mobilità, tra allestimenti, svolgimento dell'evento e smontaggio delle strutture, via Veneto sarà chiusa al traffico, tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni, fino alle 5,30 della mattina di sabato 15 giugno. Fino alle 14 di giovedì il tratto di via Veneto sarà chiuso solo in direzione di piazza Barberini, mentre dalle 14 alla mezzanotte di giovedì, è prevista la chiusura in entrambi i sensi di marcia. Proprio in questa fascia oraria sarà interdetta anche la viabilità all'interno di Villa Borghese. Venerdì e fino a sabato mattina è prevista di nuovo una chiusura, ma solo verso piazza Barberini. Le modifiche alla viabilità comporteranno anche cambiamenti nei percorsi delle linee del trasporto pubblico. Le linee di bus 52, 53, 61, 100, 160, 590 i notturni nMA e n201 saranno deviate, come anche per il bus MA che sostituisce (a partire dalle 21) il servizio della linea rossa della metropolitana che è chiusa in orario serale e notturno per lavori di rinnovo dell’infrastruttura. La chiusura di via Veneto in direzione di piazza Barberini sarà "aggirata" con una deviazione su via di Porta Pinciana e via Ludovisi. In direzione opposta, quindi verso largo Fellini, deviazione su via Boncompagni e via Piemonte. Dalle 14 alle 24 di oggi per lo stop alla viabilità all'interno di Villa Borghese, le linee 61 e 160 limiteranno le corse a Porta Pinciana (sarà un capolinea temporaneo) senza quindi raggiungere viale Washington. Per questa stessa chiusura, le linee 89. 490. 495, 590, MA e nMA saranno deviate su viale del Muro Torto. Dopo il passaggio della Mille Miglia, via Veneto resterà chiusa anche sabato e fino alle 5 di domenica mattina, sempre tra Porta Pinciana e via Boncompagni, per ospitare un evento legato al premio cinematografico "La Pellicola D'Oro". Per questa ragione le linee di bus C3, 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA e n201 saranno deviate in direzione piazzale Brasile andranno su via Boncompagni, via Piemonte e corso Italia. Da Porta Pinciana, invece, il percorso delle linee del trasporto pubblico andrà lungo via di Porta Pinciana e via Ludovisi.

