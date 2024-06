Venerdì 14 Giugno 2024, 06:33

Il tradizionale passaggio in pedana in via Veneto (la strada della Dolce Vita e della vita dei vip), e poi la sfilata sotto il Colosseo hanno sancito l’arrivo della terza tappa della Mille Miglia a Roma. Quella di ieri è stata una festa di colori e d’altri tempi per la città. Viene definita “la corsa più bella del mondo” non solo per l’itinerario (da Brescia a Roma e ritorno) ma per le auto storiche che partecipano: oltre quattrocento vetture costruite tra il 1927 e il 1957. Uno stile che non sembra tramontare mai, ma che anzi nelle vie del Centro storico della città (e soprattutto in via Veneto) viene valorizzato. Durante il pomeriggio in tantissimi si sono fermati accanto alle transenne. Poi, intorno alle 19,30, il primo arrivo delle Ferrari. E così migliaia di persone si sono fermate a bocca aperta per guardare la sfilata, proseguita alle 20,30 con l’arrivo delle auto storiche. Lì fascino a piovere, con gli smartphone puntati a ritrarre questo arrivo tutto particolare e che sembrava non finire mai. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati gli special driver di una Lamborghini Urus S per una campagna di solidarietà a sostegno dello Ieo-Monzino per la ricerca sui tumori femminili. Per gli appassionati della competizione la tappa romana della sfida, aggiornata alla prova cronometrata 87, di fatto rimane invariata rispetto alle precedenti tappe: Vesco-Salvinelli primi, Fontanella-Covelli secondi e Aliverti-Valente terzi. Immutata anche quella del Ferrari Tribute, che vede in testa Binder e Mozzi seguiti da Smussi-Smussi e Sangiovanni-Sangiovanni. Oggi la ripartenza dalla Magliana in direzione San Lazzaro di Savena.

Roma, arriva la Mille Miglia: “sfilata” in via Veneto

LA SFILATA

Tra le auto in gara che sono passate a via Veneto, ci sono state 53 Alfa Romeo, 48 Fiat, 33 Porsche, 32 Jaguar, 30 Lancia, 26 Merchedes Benz e poi Ferrai, Bugatti, Aston Martin, Austin Healey e molte altre. Sono 267 gli italiani, 173 gli olandesi, 76 gli statunitensi, 69 i tedeschi, 64 i britannici, 49 i belgi, 25 gli svizzeri. Sono 118 i gioielli Ferrari che partecipano alla quindicesima edizione del Ferrari Tribute 1000 Miglia, l’evento riservato alle auto del Cavallino rampante costruite dopo il 1958 e che il suo arrivo anticipa quello delle auto storiche. Un parterre prestigioso che vanta due Dino 246 Gt/e, una del 1971 e una del 1972, una Enzo del 2003, un esemplare di Laferrari, una Ferrari Monza Sp2, nove modelli Gts e una flotta di 27 vetture 812 Gts, tra le quali tre Competizione A, un’edizione limitata della quale esistono soltanto 599 esemplari. Il vincitore della Mille Miglia al termine della quinta tappa che arriverà a Brescia, riceverà una coppa in resina colorata composta da due metà: una per il driver, l’altra per il guidatore. Questa volta l’opera è stata realizzata dall’artista olandese Sabine Marcelis, già autrice delle coppe e delle medaglie dell’edizione 2022. Alla corsa si somma anche quest’anno la sua versione green con i modelli di auto totalmente elettriche. Sette le auto che qui gareggiano, tra cui anche una Kangaroo Concept del 2019 e una Tesla Model Y del 2023.

