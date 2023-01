Caos Metro a Roma, passeggeri "navigatori" aiutano l'autista: «Ce la faremo insieme. Vi porterò al lavoro»

Martedì 24 Gennaio 2023, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 17:14

È una fredda mattina di gennaio come tante a Roma. Fatte di clacson forsennati e disagi nei trasporti che paralizzano la capitale. Una martedì come tanti anche a Battistini, dove le transenne di metallo che sbarrano l'ingresso della Metro A, chiuse all'improvviso, bloccano l'ingresso dei passeggeri dai volti sgomenti. Lavoratori e studenti fino a pochi istanti prima pronti ad attraversare la giunga urbana, ora consapevoli di dover giustificare il proprio ritardo nel luogo che li attendeva.



A salvare la loro giornata una bus sostitutivo messo a disposizione da Atac, pronto a percorre la tratta metro rimasta chiusa. Alla sua guida un giovane autista, chiamato in emergenza dopo aver abbandonato la linea che gli era stata assegnata, totalmente inesperto della zona.



È così che inizia l'avventura, filmata da un utente e diventata virale nelle chat, di un gruppo di passeggeri che si sono trovati costretti a indicare loro stessi le fermate all'uomo, che quella tratta la percorreva per la prima volta.

«Una scena da film», «Non ti preoccupare te la diciamo noi la strada», si sente nelle immagini. «Menomale che ci siete voi, ma non vi preoccupate che in qualche modo facciamo». Risponde lui nella difficoltà, ma felice di aver trovato la comprensione e la collaborazione dei passeggeri.

Roma, metro A guasta: servizio fermo tra Termini e Battistini, caos per l'assalto ai bus navetta. Poi la linea è tornata attiva



Tra tutti, uno viene eletto spontaneamente il "navigatore" della squadra appena formata, unita dall'unico intento di arrivare a destinazione attraverso i semafori e la auto bloccate del centro.

«Lo facciamo insieme senza paura, gira a destra. Quando arriviamo ti facciamo un applauso, una standing ovation. Ma ce l'avrò qualche corsa gratis con Atac?», chiede l'utente esperto di vie del centro. «Quando ci sarò io non pagherai il biglietto», risponde il dipendente Atac.



Lo spirito di gruppo trasforma ben presto il disagio dei lavoratori appiedati in una missione impossibile che, tra una lamentala di un anziano e una spintonata di troppo, inizia a far sorridere lo stesso autista esausto: «Non so se disperarmi o divertirmi».



Poco dopo, di fermata in fermata, l'autobus, che si era riempito rapidamente ai primi stop, inizia a svuotarsi. I passeggeri lasciano il veicolo, a uno a uno, ringraziando il loro nuove eroe e il navigatore salva-viaggio dal forte accento romano. Il tutto non senza un po' di malinconia. Quella di chi sa di non rincontrare più i propri compagni di avventura. «Grazie. Ci siamo divertiti dai».



«Grazie a voi. Vi ho portato al lavoro, questa era cosa importante per me . Ve lo avevo promesso».