L'obiettivo è avere Natale con la metro A funzionante a pieno regime, senza più le chiusure anticipate alle ore 21 nei giorni feriali e la domenica. Per questo, ad agosto, il Comune e Atac hanno programmato dei giorni di stop per l'intera giornata di parti della linea arancione della sotterranea.

LE DUE FASI

Fino al 10 agosto il servizio continuerà ad essere svolto con i consueti orari: dalla domenica al giovedì la metro chiuderà alle 21; il venerdì e il sabato, invece, l'ultimo treno partirà dai capilinea di Battistini e Anagnina all'una e trenta di notte.

Poi, dalle ore 21 del 10 agosto, inizieranno i lavori che sono divisi in due fasi.

La prima, dall'11 al 13 agosto, prevede la chiusura della sola tratta da Anagnina a Cinecittà. I lavori inizieranno subito dopo la chiusura del servizio, alle ore 21, del 10 agosto. Ad essere chiuse saranno soltanto le stazioni Anagnina e Cinecittà e, fra Subaugusta e Anagnina, ci saranno le navette sostitutive.

La seconda fase andrà dal 14 al 24 agosto. L'interruzione riguarderà l'intera tratta centrale della linea, fra Arco di Travertino e Ottaviano, ovviamente in entrambi i sensi di marcia. I treni continueranno a girare fra Ottaviano e Battistini e fra Arco di Travertino e Anagnina, La tratta sospesa sarà sostituita con i bus navetta della linea MA15. Queste vetture effettueranno le loro corse fino alle ore 21, dopo di che entrerà in servizio la linea MA.

La MA farà le sue corse fino alle 23.30 dalla domenica al giovedì e fino all'una e trenta di notte il sabato e domenica. Per poi, dopo questi orari, essere sostituita dal notturno MA (nMA).

Venerdì 25 agosto la metro riprenderà a girare normalmente fino all'una e mezza di notte. Stesso orario per sabato 26. Da domenica 27 agosto, invece, si torna con le chiusure alle ore 21.00 per andare avanti con i lavori. «Facciamo così per concludere in anticipo i lavori di rinnovo completo dei binari e rendere disponibile il servizio della metro A anche la sera dal mese di dicembre», spiega Atac sul proprio sito istituzionale. «Abbiamo, quindi, programmato di svolgere lavori di ricostruzione integrale dei binari in posizioni molto critiche nelle due settimane centrali di agosto, impegnando la ditta appaltatrice specializzata ed i propri tecnici nel pieno periodo delle ferie in cui, però, il numero di passeggeri trasportati si abbassa sensibilmente. Si tratta di interventi che negli anni passati erano stati affrontati con interventi "tampone". Svolgere queste attività, indispensabili ed impegnative comporta un intervento prolungato sul cantiere non compatibile con le consuete chiusure notturne e che richiede l'interruzione parziale della circolazione». Sul sito di Atac (https://www.atac.roma.it/tempo-reale/metro-A-cantieri-agosto) sono riportate le varie fermate dei bus sostitutivi.

LA SICUREZZA

Una delle ragioni alla base di questa chiusura è la necessità di garantire agli operai la piena sicurezza sul cantiere: le operazioni di distacco dell'alimentazione elettrica da binari e linea aerea richiedono mediamente un paio d'ore per essere portate a compimento e un tempo analogo è necessario per ripristinare tutto in vista dell'apertura dei cancelli ai passeggeri alle 5.30 della mattina. Di fatto, quindi, il cantiere di sostituzione dei binari è pienamente operativo per circa 4 o 5 ore a notte.



Il cantiere, iniziato il 4 luglio 2022 con scadenza a Natale 2023, prevede la sostituzione integrale di binari, scambi e massicciata della tratta storica della metro A, quella da Anagnina a Ottaviano, che dal 1980, anno dell'inaugurazione non erano mai stati cambiati. La vita media di un binario di metropolitana è di 30 anni e quelli della linea A questo limite l'avevano superato già nel 2010.



ARCO DI TRAVERTINO Il servizio della metro A, proprio stamattina, è temporaneamente sospeso nella tratta Arco di Travertino-Termini per una anomalia tecnica alla linea di contatto indotta dal cantiere notturno proprio per i lavori sui binari. Durante i lavori di rinnovo dell'armamento di linea, che impiega tre treni speciali, la scorsa notte - nel cantiere attivo tra le stazioni Ponte lungo e Barberini - , un mezzo d'opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto della linea aerea. Sono in corso le operazioni di ripristino che si stima dureranno circa due ore. L'impresa sta procedendo con l'intervento sotto la supervisione dei dirigenti Atac di ingegneria che sono sul posto dalle quattro di stamane. Il servizio metro è attivo tra Arco di Travertino e Anagnina e fra Termini e Battistini. Il servizio sul resto della linea è svolto da bus sostitutivi. Lo rende noto un comunicato di Atac.