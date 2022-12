Roma, i lavori "infiniti" al mercato di San Silverio: un progetto fermo dal 2020

«Il mercato di via San Silverio si svegliava alle prime luci dell'alba, si riempiva di gente che parlandosi e muovendosi intorno al proprio banco, esponeva e preparava la merce da vendere. Con molti c'era un rapporto amicale, fatto di saluti e di acquisti guidati. Girare tra i vari banchi ed essere attratto dalla potente voce di qualcuno che ti urlava l'unicità dei propri prodotti era un piacere. Ora non rimane nulla. Solo il silenzio». Questa una delle tante testimonianze raccolte nei pressi del XIII Municipio, a due passi dalla basilica di San Pietro.

I ritardi

I lavori promessi ed iniziati nel lontano 2020 sono fermi da tempo. Vecchi box malandati e risalenti ad oltre 50 anni fa dovevano essere rinnovati e pronti per aprile 2021. Ai tempi non si sapeva se il nuovo mercato fosse stato “più bello” ma ad oggi certamente sappiamo che ancora non c’è. Dopo quasi due anni il cantiere, definito dai residenti “eterno”, è ancora da ultimare. Ogni tanto qualche operaio istalla una nuova struttura. Poi tutto si ferma, di nuovo. Il traffico già intenso sull’adiacente via Gregorio VII è peggiorato diventando sempre più caotico a causa della restrizione degli spazi e della totale scomparsa dei parcheggi.

Bivacco, sporcizia e detriti

Come se non bastasse l’intera area è spesso presa d’assalto da senzatetto. Quest’ultimi bivaccano tra sporcizia e detriti, ma, al momento giusto s’improvvisano esperti parcheggiatori per chiedere la famosa “mancetta”. Nessuna novità dunque per abitanti e venditori, ancora costretti al provvisorio trasferimento nel parcheggio di largo Micara. L’ennesimo lavoro di riqualificazione che a Roma è destinato a diventare una nuova struttura inutilizzabile e dimenticata da tutti.