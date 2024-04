Il mercatino (a metà prezzo) dei pacchi anonimi o smarriti: il progetto sociale di Poste in collaborazione con Caritas

Domenica 14 Aprile 2024, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 17:06

Il progetto sociale Valori Ritrovati di Poste Italiane in collaborazione con Caritas permette di recuperare i pacchi rifiutati da tutti. I colli anonimi, cioè quelli che non presentano alcuna informazione che possa far risalire al mittente/destinatario, e i colli abbandonati, vale a dire quelli non recapitabili al destinatario e rifiutati dal mittente.

Prima di entrare nel circuito della donazione, tutti i plichi vengono aperti e verificati al loro interno e successivamente consegnati da Poste Italiane alla sede della Caritas Diocesana di Roma. Sono circa 35.000 i pacchi che dal 2019 vengono consegnati alla Caritas ogni anno, favorendo in questo modo la cultura del riuso. A guadagnarci è anche l’ambiente.

Solo nel 2023, fa sapere la Caritas, il progetto Valori Ritrovati, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, ha registrato scontrini per un valore di 105 mila euro. Fondi destinati al contrasto alla povertà tra iniziative di reinseriemento nel mondo del lavoro, emporio e mensa per i più bisognosi.

#valoriritrovati #roma #caritas #mercatini #davedere ♬ suono originale - Il Messaggero @ilmessaggero.it Il progetto sociale Valori Ritrovati di Poste Itliane in collaborazione con Carita permette di recuperare i pacchi rifiutati da tutti. I colli anonimi, cioè quelli che non presentano alcuna informazione che possa far risalire al mittente/destinatario, e i colli abbandonati, vale a dire quelli non recapitabili al destinatario e rifiutati dal mittente. Prima di entrare nel circuito della donazione, tutti i plichi vengono aperti e verificati al loro interno e successivamente consegnati da Poste Italiane alla sede della Caritas Diocesana di Roma. Sono circa 35.000 i pacchi che dal 2019 vengono consegnati alla Caritas ogni anno, favorendo in questo modo la cultura del riuso. Solo nel 2023, fa sapere la Caritas, il progetto ha registrato scontrini per un valore di 105 mila euro. Fondi destinati al contrasto alla povertà tra iniziative di reinseriemnto nel mondo del lavoro, emporio e mensa per i più bisognosi. Di Valentina Panetta #unboxing