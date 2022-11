Roma, viaggio nei mercati di Prati: «Prezzi aumentati, lavoriamo con i turisti»

C’è chi la crisi non la sente grazie al turismo e chi è stato costretto a chiudere i battenti. I due mercati più famosi di Prati si raccontano. Stiamo parlando del Mercato Trionfale in Via Andrea Doria, e del Mercato dell’Unità su via Cola di Rienzo.

Mercati con prodotti apparentemente simili, ma di dimensioni distinte, prezzi non del tutto allineati e una diversa clientela.

Qual è l’influenza dell’inflazione sulle vendite? Per i venditori ancora non si percepiscono eccessivamente le differenze rispetto a prima: «La gente ha bisogno di mangiare, il settore alimentare non ha ancora subito crolli delle vendite così evidenti. »

Opinione condivisa da vari commercianti in entrambi i mercati, nonostante la clientela dei due sia molto variegata.

« Lavoriamo con i turist i- ha dichiarato il proprietario di uno stand al Mercato Trionfale- è aumentato il prezzo delle materie prime e della luce ma non ci possiamo lamentare ».

Ammissioni forti provengono anche dai macellai del mercato dell’Unità: « Chi compra qui può permettersi i rincari »

Nonostante quanto sostenuto dai proprietari dai negozianti, non si può fare a meno di osservare la grande quantità di esercenti che sono stati costretti a chiudere i battenti.

Ma cosa ne pensano i clienti? Le lamentele raccolte intervistando la clientela locale non sarebbero sufficienti, secondo quanto affermato da molti, a smettere di frequentare e di acquistare nei due mercati: «I prezzi sono aumentati anche al supermercato, almeno qui abbiamo accesso a prodotti di maggiore qualità.» Tra i compratori, considerevole anche la presenza dei turisti non curanti della spesa perché in cerca di assaggi di prodotti tipici e dell’“atmosfera italiana”.