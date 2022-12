Roma, marito paga (senza saperlo) l’anello la metà. La moglie alla gioielleria: «Il resto lo metto io»

Non è facile scegliere il regalo di Natale. Soprattutto per la propria moglie. E quando si è indecisi si può seguire i consigli del coniuge. Tra le soprese più amate ci sono i gioielli. Ma non tutti, e non di qualsiasi tipo. C'è a chi piacciono gli anelli, a chi gli orecchini e chi, invece, adora le collane. Un diamante, però, non si può rifiutare. Solo che il costo incide quando si deve decidere. Perciò, chi riceve poi il dono, spesso non è contento. Una donna ha allora deciso di mettere in atto un vero e proprio piano con la propria gioielliera di fiducia a Roma.

Marito paga (senza saperlo) l’anello la metà, il piano della moglie

Maria, la chiameremo così, voleva ad ogni costo un anello in particolare. Sapeva, tuttavia, che il marito non gliel'avrebbe mai comprato. Così ha deciso, insieme alla gioielliera, di architettare un piano. "So che lui non spenderà mai quella cifra, ma io voglio quel gioiello", racconta. E allora che fa? "Tu digli che costa la metà - dice alla commerciante - poi il resto te lo do io".

Il risparmio e la felicità della moglie

Il marito va dal negozio per comprare l'anello. La moglie gliene aveva indicati già alcuni. Lui che fa? Chiede naturalmente il prezzo. Ma non è quello che di solito indicato nel cartellino, perché la gioielliera glielo mette la metà. Lui, tuttavia, non lo sa, e accetta. Il resto, poi, glielo dà la moglie. Così sono contenti entrambi i coniugi: lei che ha ricevuto il regalo che voleva e lui che non ha speso troppo.