Giovedì 13 Giugno 2024, 00:16

I primi sono entrati dalla finestra lasciata aperta nello studio, i secondi da un’altra che affacciava sul giardino al pian terreno. Doppia rapina in abitazione martedì sera fra le 21.30 e le 22.30 con le vittime presenti in casa e impossibilitate a chiedere aiuto. Da Porta Pia a Via Appio Claudio, attraversando Roma da un capo all’altro: due bande, quasi certamente distinte, hanno messo a segno due colpi da oltre 300 mila euro. Quella più sostanziosa è la prima, ovvero la rapina di via Antonio Gallonio. Qui, al civico otto, tre uomini di origini sudamericane, stando poi al racconto delle vittime, sono entrati dalla finestra dello studio a volto coperto e armati di cacciavite, sorprendendo il proprietario 82enne e la moglie di tre anni più giovane, nella sala da pranzo.

Ferentino, tenta di palpeggiare le ragazzine a passeggio e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

LA DINAMICA

Entrambi sono ex imprenditori e dopo esser stati minacciati e l’uomo picchiato, sono stati costretti ad accompagnare i banditi nella camera da letto, far trovare loro la cassaforte permettendogli di aprirla. Nella stanza c’era il figlio della coppia, di 56 anni, anche lui minacciato. Una volta aperta la cassaforte la banda ha preso tutto quello che c’era. Denaro e gioielli per un valore complessivo di almeno 300 mila euro. «Ho creduto di morire - ha raccontato l’anziana alla polizia - ho visto quei tre che d’improvviso erano in casa mia ed ho davvero pensato che era finita».

La banda, a colpo concluso, si è presto dileguata facendo perdere le proprie tracce. I proprietari hanno chiesto aiuto ai vicini che hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate le Volanti. In base ai rilievi, però, nessuna impronta, fatta eccezione di quelle dei proprietari e del figlio, è stata trovata nell’appartamento e questo perché i malviventi indossavano dei guanti, probabilmente in lattice. Si conta di poter risalire alle loro identità tramite la visione delle immagini del sistema interno di videosorveglianza. Le schede di memoria sono state acquisite e sono in fase di analisi ma in ragione dei volti travisati è difficile che possano tornare utili. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza, i sanitari hanno medicato le vittime, a partire dall’82enne che era stato colpito, senza fortunatamente richiedere il ricovero in ospedale. In base al loro racconto la banda per quelle poche parole proferite, era composta da uomini del Sud America.

Più o meno un’ora dopo, poi, dall’altro capo della città ecco che si consuma la seconda rapina. Sono da poco trascorse le 22 quando la polizia arriva in via Appio Claudio 249.

DALL’ALTRO CAPO DI ROMA

In un altro appartamento, posto al piano terra, un’altra banda - si esclude sia la stessa per ragioni di tempo e distanza - ha fatto irruzione nella casa di un’altra coppia di coniugi che sono stati sorpresi mentre guardavano un film in camera da letto. Stesso modus operandi, tuttavia: i malviventi, entrati da una portafinestra lasciata aperta, avevano il volto coperto, le mani avvolte nei guanti ed erano armati anche loro di cacciavite. Minacciando i due anziani, l’uomo del 1943 e la moglie di dieci anni più giovane, si sono fatti consegnare tutto quello che c’era in casa. Stavolta però l’importo è molto più basso. La banda riesce a portare via appena mille euro e un orologio del valore di circa 600 euro.

Le vittime sono state poi chiuse a chiave in camera mentre i malviventi sono fuggiti dalla portafinestra. L’uomo dopo un po’, capito che in casa non c’era più nessuno, ha iniziato a prendere a spallate la porta e grazie all’intervento di alcuni vicini sono stati liberati potendo alla fine chiamare i soccorsi. Le ricerche della polizia in entrambi i casi sono ancora in corso. A Roma dove a distanza di un’ora si sono consumate due rapine perfette con tanto di feriti a seguire.