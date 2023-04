Maratona Roma, al via domani “Run for Autism”: chiusure in centro e 17 linee bus deviate

Al via l’undicesima edizione della “Run for Autism” promossa dal Progetto Filippide - in collaborazione con l’Asd Lazio Olimpia Runners Team - in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Una domenica di solidarietà - quella di domani ( 2 Aprile, ndr) - per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’autismo e dell’inclusione sociale. Lo start è previsto per le 9.30 in Piazza Bocca della Verità. Circa 2000 runners - tra istruttori e ragazzi con spettro autistico - provenienti da tutta Italia, pronti ad unirsi nel lungo serpentone colorato e correre nella prova dei 10 e 5 chilometri. Diverse strade saranno chiuse e 17 linee bus subiranno alcune deviazioni.

Il PERCORSO

La gara comincerà alle 9.30, ma le prime chiusure sono previste dopo le 7 lungo il percorso della corsa con inizio ed arrivo in piazza Bocca della Verità. Dalle 7 alle 11.30 saranno quindi deviate diciassette linee bus dell’Atac: C3, 3Nav, 30, 44, 71, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781. Dopo il passaggio in via Petroselli, i runners percorreranno via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Cavour fino a via degli Annibaldi. Ritorno su largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via di San Gregorio, via dei Cerchi, passaggio nel Circo Massimo, piazzale di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca e ritorno su piazza Bocca della Verità.

Sono diverse le associazioni genitoriali e di volontariato che prenderanno parte alla corsa: “Etica e Autismo”, “Angsa Lazio”, “Modelli si nasce”, “L’emozione non ha voce”, “Fida (Forum Italiano Diritti Autismo)”, “Mondo Disabile Future”. All’evento sarà presente anche l’olimpionico di pallanuoto Mario Fiorillo con il suo team Olympic Roma pallanuoto. Oltre alla corsa dei 10 chilometri per i professionisti, c’è anche la corsa - non competitiva - dei 5km. I 500 ragazzi e ragazze con spettro autistico potranno gareggiare con persone normodotate senza nessuna distinzione di pettorale.

Quest’anno - per la prima volta nella sua storia - è prevista la partecipazione di una delegazione del Progetto Filippide dell’Albani. Atleti con autismo arriveranno da Tirana, grazie all’intesa stipulata tra il Progetto Filippide e il Governo Albanese - in particolare con il Ministero dello Sport e Salute e con il ministero dell’Educazione - ed un Accordo con l’Università dello Sport di Tirana, per lo sviluppo e l’implementazione dell’attività sportiva per giovani con autismo e la formazione di istruttori specializzati in questo settore.

E grazie alla collaborazione con il Ministero della Difesa e del Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, saranno presenti altre due delegazioni: della Repubblica Dominicana - dove il Progetto Filippide è consulente per le Nazioni Unite - e una dal Libano - con bambini con autismo dell’associazione “Al Hanan” di Abbasyah. La “Run For Autism” è patrocinata dalla Regione Lazio, Comune di Roma, Coni, Cip, Fisdir e Fidal Lazio.