Roma, gli studenti del Visconti: «Giusto punire i colpevoli»

Il giorno del Consiglio di classe chiamato a decidere sui cinque autori della lista delle ragazze trofeo, è anche l’ultimo giorno di scuola. Fuori dal liceo Visconti di Roma, in piazza del Collegio Romano, un tappeto di farina e residui di uovo: ciò che resta dei festeggiamenti che hanno accompagnato l’ultima campanella. Dentro, i docenti e la dirigente scolastica sono riuniti nel consiglio di classe. Alla fine la decisione sarà di promuovere i cinque studenti maturandi con 6 in condotta, e sospenderli per una settimana. Una sospensione simbolica, riconvertita in attività di formazione con l’associazione Telefono Rosa.

Una decisione giusta, per Claudio (nome di fantasia), che conosce bene gli autori del gesto. «Sono dei ragazzi tranquilli, hanno fatto un errore grave, ed è giusto che paghino per questo. Ma hanno chiesto scusa per i loro errori e credo che ammetterli alla maturità sia stata la scelta più corretta», commenta lo studente fuori dall’ingresso dell’istituto.

Il ragazzo aveva preso parte anche all’assemblea di Istituto indetta dalla dirigente scolastica, Rita Pappalardo, subito dopo i fatti, avvenuti lunedì 3 giugno. «Il clima era teso, c’erano centinaia di studenti - continua Claudio - loro si sono presi la colpa e hanno ammesso di aver sbagliato, davanti a tutti. Quindi meritano di essere puniti, ma anche di essere capiti e aiutati. Anche se il primo pensiero va alle studentesse vittime del loro gesto. A loro, tutta la nostra solidarietà. Sono loro le vittime di questa storia».

Davanti l’istituto c’è anche Giulia (nome di fantasia). Per un attimo si chiede come avrebbe reagito se fosse stata lei, su quella lista. Anche lei conosce gli autori della lista. «È stato un gesto orribile e violento - commenta - ma credo che sia violento anche mettere questi ragazzi alla gogna. Hanno sbagliato, non c’è dubbio. Ma penso che alla fine la scelta del consiglio di classe è stata quella più giusta, così i ragazzi non perderanno l’anno». Con la sospensione simbolica e il 6 in condotta, infatti, i maturandi potranno comunque sostenere l’esame di Stato. «Si tratta di ragazzi che andavano molto bene a scuola, avevano ottimi voti - aggiunge Giulia - Credo che arrivare alla maturità con un 6 in condotta sia un provvedimento giusto. Non ammetterli sarebbe stato forse eccessivo».

Se gli studenti si dicono quindi soddisfatti delle decisioni prese dall’istituto, i genitori sono spaccati tra chi ritiene congrua la misura presa, e chi avrebbe preferito un provvedimento più severo. Alcuni sottolineano che «con un 6 in condotta i maturandi non potranno avere il massimo alla maturità, quindi il provvedimento è giusto». Ma per altri «è troppo poco, non avrebbero dovuto ammetterli all’esame di Stato».

Le voci sono contrastanti, ma a prevalere è comunque la consapevolezza che si tratti di un «fatto grave, che dovrebbe portare a riflessioni attente».

Per una mamma, però, la linea adottata dalla scuola è condivisibile. «Penso che sia stata una decisione ben ponderata - spiega - in questo modo i ragazzi capiranno di aver sbagliato ma al tempo stesso non perderanno l’anno scolastico».