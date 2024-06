Sabato 8 Giugno 2024, 06:00

Dopo il clamore della “Lista delle conquiste” dei cinque maturandi del Visconti che hanno esibito sulla porta della classe l’elenco delle trenta “ragazze trofeo” conquistate negli anni di liceo arriva l’atteso provvedimento disciplinare a carico degli autori della lista incriminata: 6 in condotta (che peserà negativamente sul voto della maturità) e sei giorni di volontariato con il Telefono Rosa. Una pena non esemplare per la presidente dell’associazione che da 36 anni è in prima linea per il contrasto alla violenza di genere, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli.

Presidente Moscatelli, secondo lei la scuola avrebbe dovuto adottare una punizione più incisiva?

«Difficile rispondere. Certamente se avessero dato a questi studenti il 5 in condotta non sarebbero stati ammessi all’esame di maturità e sarebbero stati bocciati. In questo modo avrebbero certamente compreso la gravità dei loro comportamenti. Ma capisco che la preside e i docenti non se la siano sentita di far perdere un anno agli studenti. Insomma è una decisione molto delicata».

Riuscirete in pochi giorni a “rieducare” i maturandi?

«Non sarà possibile. In un tempo così ridotto possiamo solo cercare di parlare con loro per aiutarli a comprendere quanto è stato grave avere mancato di rispetto alle loro compagne mettendole in una lista alla mercè di tutti. Il nostro obiettivo è far capire loro realmente cosa hanno fatto e spiegare che atti come questo alimentano la cultura maschilista e patriarcale che invece dobbiamo sconfiggere. Partendo proprio dai giovani».

Concretamente cosa dovranno fare gli autori della lista delle conquiste?

«Ascoltare ed essere ascoltati. Fondamentalmente vogliamo sentire perché l’hanno fatto, cosa volevano dimostrare e se si sono interrogati sulle conseguenze di un’azione del genere. E poi cercheremo di spiegare i danni psicologici che hanno arrecato alle compagne e i risvolti legali delle loro azioni. Insomma va chiarito che non hanno fatto una bravata ma commesso un reato. Ci confronteremo anche con gli altri studenti e le altre studentesse. Bisognerebbe lavorare di più nelle scuole».

Cosa vi impedisce di fare più informazione nelle scuole?

«Siamo limitate dalla mancanza di soldi. Alle istituzioni chiediamo da anni un reale supporto per aiutarci a portare avanti un capillare progetto di prevenzione della violenza contro le donne. Sarebbe necessario andare in tutte le scuole perché bisogna intervenire prima che le cose accadano. Fare prevenzione. Parlare con i giovani. I ragazzi vanno informati e educati alla non violenza e al rispetto delle donne».

Perché, secondo lei, le vittime stanno cercando di minimizzare l’accaduto?

«Temo che anche le ragazze coinvolte non abbiano ben chiaro quanto siano state umiliate dai loro compagni. Non è importante chiarire se abbiano fatto sesso o se ci sia stato solo un flirt tra loro. La cosa grave è che sono state trattate come merce usata ed esposta al pubblico giudizio. Come 150 anni fa è passato il messaggio che la donna è la preda e l’uomo il conquistatore».

Cosa si aspettava dagli adulti coinvolti in questa triste storia?

«Sinceramente una presa di posizione più forte. Ho la sensazione che anche i docenti e i genitori cerchino in qualche modo di ridimensionare la portata dell’accaduto. Di prendere le distanze da un episodio che fa male al buon nome della scuola, alle famiglie e alla società. Ma non è così che proteggiamo le future generazioni».

Perché lo stereotipo della donna trofeo e dell’uomo macho è duro a morire?

«Perché non si lavora sulle nuove generazioni. Si parla troppo poco di violenza di genere nelle scuole e nelle famiglie. Ancora tante donne credono che la violenza sia solo quella fisica. Ma non è così. Lascia cicatrici indelebili anche quella psicologica o economica. Fa male essere derise, esposte, offese. Le ragazze dovrebbero imparare a volersi più bene e a dire “no” a ogni forma di sopruso. E ai ragazzi va insegnato che l’amore è innanzitutto rispetto».